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Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка

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Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 1
Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 2
Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 3
Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 4
Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 5
Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sandra
Альбом (сингл)
Close To Seven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 1
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 2
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 3
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 4
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 5
  • Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718274
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sandra
Альбом (сингл)
Close To Seven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Don't Be Aggressive, Mirrored In Your Eyes, I Need Love, No Taboo, When The Rain Doesn't Come, Steady Me, Shadows, Seal It Forever, Love Turns To Pain, Your Way To India
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка

"Close To Seven" - пятый студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в 1992 году. Название альбома символизировало приближающуюся седьмую годовщину сольной карьеры Сандры. Он был записан в домашней студии Сандры и Майкла Крету на Ибице, Испания, и продолжил развитие в сторону более медитативного, менее танцевального музыкального стиля, перекликаясь с материалом, который Сандра и Майкл записали вместе для проекта Enigma. Мужской вокал исполнил Энди Джонас, также известный как Энди "Энджел" Харт. Ремастированное переиздание 2025 года на черном виниле. Sandra (Сандра Энн Лауэр) - немецкая поп-певица, получившая широкую популярность будучи ведущей вокалисткой диско-группы Arabesque. В 1984 году Sandra покидает группу и начинает успешную сольную карьеру, которая принесла ей статус одной из самых популярных певиц второй половины 1980-х и начала 1990-х годов. Помимо сольных проектов Sandra принимала участие в проекте Enigma.

Отзывы о товаре Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sandra
Альбом (сингл)
Close To Seven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Don't Be Aggressive, Mirrored In Your Eyes, I Need Love, No Taboo, When The Rain Doesn't Come, Steady Me, Shadows, Seal It Forever, Love Turns To Pain, Your Way To India
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Close To Seven" - пятый студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в 1992 году. Название альбома символизировало приближающуюся седьмую годовщину сольной карьеры Сандры. Он был записан в домашней студии Сандры и Майкла Крету на Ибице, Испания, и продолжил развитие в сторону более медитативного, менее танцевального музыкального стиля, перекликаясь с материалом, который Сандра и Майкл записали вместе для проекта Enigma. Мужской вокал исполнил Энди Джонас, также известный как Энди "Энджел" Харт. Ремастированное переиздание 2025 года на черном виниле. Sandra (Сандра Энн Лауэр) - немецкая поп-певица, получившая широкую популярность будучи ведущей вокалисткой диско-группы Arabesque. В 1984 году Sandra покидает группу и начинает успешную сольную карьеру, которая принесла ей статус одной из самых популярных певиц второй половины 1980-х и начала 1990-х годов. Помимо сольных проектов Sandra принимала участие в проекте Enigma.
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