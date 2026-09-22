Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sandra - Close To Seven (4409514302734) виниловая пластинка
"Close To Seven" - пятый студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в 1992 году. Название альбома символизировало приближающуюся седьмую годовщину сольной карьеры Сандры. Он был записан в домашней студии Сандры и Майкла Крету на Ибице, Испания, и продолжил развитие в сторону более медитативного, менее танцевального музыкального стиля, перекликаясь с материалом, который Сандра и Майкл записали вместе для проекта Enigma. Мужской вокал исполнил Энди Джонас, также известный как Энди "Энджел" Харт. Ремастированное переиздание 2025 года на черном виниле. Sandra (Сандра Энн Лауэр) - немецкая поп-певица, получившая широкую популярность будучи ведущей вокалисткой диско-группы Arabesque. В 1984 году Sandra покидает группу и начинает успешную сольную карьеру, которая принесла ей статус одной из самых популярных певиц второй половины 1980-х и начала 1990-х годов. Помимо сольных проектов Sandra принимала участие в проекте Enigma.
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