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Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка

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Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка - фото 1
Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guedra Guedra
Альбом (сингл)
Mutant
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка - фото 1
  • Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717966
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0192152051037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guedra Guedra
Альбом (сингл)
Mutant
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Drift of Drummer, Paradigm, Renegade, Calling Out, The Arc of Three Colours, Tribes With Flags, Ring of Fire, Four Lambs, Z, Tamayyurt, Enlightenment
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка

MUTANT — второй альбом электронного музыкального проекта Guedra Guedra, выпущенный лейблом Smugglers Way. Выход запланирован на 29 августа 2025 года. В альбоме сочетаются элементы техно, басовой музыки и даба с музыкальными традициями Африки. Среди тем — идентичность, панафриканизм, афрофутуризм и деколонизация. На своем 2-м альбоме марокканский продюсер Гуэдра Гуэдра создает неотразимые ритмы и звуки из своих аналоговых синтезаторов и драм-машин, смешивая их записями из Марокко, Танзании, Гвинеи и других стран, собранными во время путешествий по обширной территории. Соединяя музыкальное наследие континента с элементами техно и даба, он прославляет богатство африканских полиритмических форм, а также бросает вызов тому, как это богатство долгое время было маргинализировано технологическими инструментами и системами мышления, сформированными западной логикой.

Отзывы о товаре Guedra Guedra - Mutant (0192152051037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0192152051037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guedra Guedra
Альбом (сингл)
Mutant
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Drift of Drummer, Paradigm, Renegade, Calling Out, The Arc of Three Colours, Tribes With Flags, Ring of Fire, Four Lambs, Z, Tamayyurt, Enlightenment
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
MUTANT — второй альбом электронного музыкального проекта Guedra Guedra, выпущенный лейблом Smugglers Way. Выход запланирован на 29 августа 2025 года. В альбоме сочетаются элементы техно, басовой музыки и даба с музыкальными традициями Африки. Среди тем — идентичность, панафриканизм, афрофутуризм и деколонизация. На своем 2-м альбоме марокканский продюсер Гуэдра Гуэдра создает неотразимые ритмы и звуки из своих аналоговых синтезаторов и драм-машин, смешивая их записями из Марокко, Танзании, Гвинеи и других стран, собранными во время путешествий по обширной территории. Соединяя музыкальное наследие континента с элементами техно и даба, он прославляет богатство африканских полиритмических форм, а также бросает вызов тому, как это богатство долгое время было маргинализировано технологическими инструментами и системами мышления, сформированными западной логикой.
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