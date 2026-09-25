Сектор газа - Ядрена Вошь (coloured) (4660275153021) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Ядрена Вошь
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 730306
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275153021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Ядрена Вошь
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Мы - Совковые Ребята, Скотник, Носки, Импотент, Ядрена Вошь, Мент, Колыбельная, Спор, Караван, Пердун, Вечером На Лавочке, Возле Дома Твоего, Минет
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сектор газа - Ядрена Вошь (coloured) (4660275153021) виниловая пластинка
Ядрёна Вошь — второй официальный альбом рок-группы «Сектор Газа», выпущенный 27 мая 1990 года на лейбле «Black Box». Один из самых известных альбомов коллектива, с которым, как принято считать, группа стала популярной. Песни из альбома, включая заглавную, исполнялись группой на всех концертах. Лимитированное издание на цветном виниле. C этого альбома, впрочем как и со «Зловещих мертвецов», начинает формироваться уникальный стиль музыки «Сектора Газа», впоследствии охарактеризованный критикой как «колхозный рок». Музыка раннего «Сектора» формируется из смешения панк-рока, хард-рока (судя по риффингу и витиеватым солирующим партиям гитары), фолка и советской эстрады.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Панк-рок, Цветной винил
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275153021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Ядрена Вошь
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Мы - Совковые Ребята, Скотник, Носки, Импотент, Ядрена Вошь, Мент, Колыбельная, Спор, Караван, Пердун, Вечером На Лавочке, Возле Дома Твоего, Минет
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Ядрёна Вошь — второй официальный альбом рок-группы «Сектор Газа», выпущенный 27 мая 1990 года на лейбле «Black Box». Один из самых известных альбомов коллектива, с которым, как принято считать, группа стала популярной. Песни из альбома, включая заглавную, исполнялись группой на всех концертах. Лимитированное издание на цветном виниле. C этого альбома, впрочем как и со «Зловещих мертвецов», начинает формироваться уникальный стиль музыки «Сектора Газа», впоследствии охарактеризованный критикой как «колхозный рок». Музыка раннего «Сектора» формируется из смешения панк-рока, хард-рока (судя по риффингу и витиеватым солирующим партиям гитары), фолка и советской эстрады.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Панк-рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Панк-рок, Цветной винил
Сектор газа - Ядрена Вошь (coloured) (4660275153021) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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