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Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Фолк
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Звери - Фолк (4660275113537) - фото 1
  • Звери - Фолк (4660275113537) - фото 2
  • Звери - Фолк (4660275113537) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275113537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Фолк
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Фолк, С чистого листа, Небо в алмазах, Пуля виноватого найд?т, Атаман, Маруся, Не легче, Степь да степь, За гаражами, С собой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка

«Звери» представят 14-й студийный альбом «Фолк» на виниле!. В 2026 году «Звери» выпустят 14-й студийный альбом «Фолк» в формате виниловой пластинки. Релиз 2024 года стал самой «взрослой» работой в дискографии группы. Драйв и дерзкий звук здесь уходят на второй план, уступая место рефлексии и глубоким смыслам. Заглавный трек «Фолк» задает настроение всему альбому, который сочетает современное звучание со стилизацией народной музыки: ««Мчится по лесу, мчится по городу сказочный серый волк. Все, что я вижу и все, что я слышу, внутри и снаружи — фолк». «Все песни с этой пластинки — это отражение моей юности, моей малой родины и вообще нашей страны. Я бывал во многих местах с гастролями, знакомился с бытом и культурой разных уголков России, таким образом получилось проанализировать и создать оригинальные песни на основе того, как я чувствую народную культуру», — рассказал об идее альбома Рома Зверь.

Отзывы о товаре Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275113537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Фолк
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Фолк, С чистого листа, Небо в алмазах, Пуля виноватого найд?т, Атаман, Маруся, Не легче, Степь да степь, За гаражами, С собой
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Звери» представят 14-й студийный альбом «Фолк» на виниле!. В 2026 году «Звери» выпустят 14-й студийный альбом «Фолк» в формате виниловой пластинки. Релиз 2024 года стал самой «взрослой» работой в дискографии группы. Драйв и дерзкий звук здесь уходят на второй план, уступая место рефлексии и глубоким смыслам. Заглавный трек «Фолк» задает настроение всему альбому, который сочетает современное звучание со стилизацией народной музыки: ««Мчится по лесу, мчится по городу сказочный серый волк. Все, что я вижу и все, что я слышу, внутри и снаружи — фолк». «Все песни с этой пластинки — это отражение моей юности, моей малой родины и вообще нашей страны. Я бывал во многих местах с гастролями, знакомился с бытом и культурой разных уголков России, таким образом получилось проанализировать и создать оригинальные песни на основе того, как я чувствую народную культуру», — рассказал об идее альбома Рома Зверь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Звери - Фолк (4660275113537) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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