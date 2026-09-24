Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
В наличии
Код товара: 717717
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948768035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Summer, HANA-BI, Kids Return
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка
В своем последнем релизе «Mladi» на Deutsche Grammophon японский композитор, дирижер и пианист Джо Хисаиси объединяет три произведения из фильмов режиссера Такеши Китано, переработанные и записанные совместно с Венским симфоническим оркестром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948768035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Summer, HANA-BI, Kids Return
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В своем последнем релизе «Mladi» на Deutsche Grammophon японский композитор, дирижер и пианист Джо Хисаиси объединяет три произведения из фильмов режиссера Такеши Китано, переработанные и записанные совместно с Венским симфоническим оркестром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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