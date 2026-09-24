Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка
LP — чёрный винил 180 г. Ремастеринг проведён в студии Gearbox Studios в Лондоне с использованием оригинальных плёнок (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных плёнок). Включает обширные новые комментарии от британского джазового эксперта Тони Хиггинса. Компания Decca Records официально переиздаёт на виниле два альбома британского джазового композитора, пианиста и руководителя группы Майка Тейлора — впервые с момента их выхода: « Pendulum » (1966) и « Trio » (1967). Эти знаковые записи, входящие в серию Decca «British Jazz Explosion» давно пользуются спросом у коллекционеров и ценителей. Помимо Тейлора в состав квартета, записанного на альбоме « Pendulum », вошли Джон Хайзман (ударные), Тони Ривз (бас-гитара) и Дэйв Томлин (саксофон). Альбом « Trio » с несколько (возможно, преднамеренно) вводящим в заблуждение названием включает Тейлора, Хайзмана а также Джека Брюса и/или Рона Рубина (бас-гитара). Оба альбома были первоначально записаны в студии Lansdowne Studios под руководством Дениса Престона . Эти новые издания прошли ремастеринг в лондонской студии Gearbox Studios с использованием оригинальных лент (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных лент), которые были перенесены на катушечный магнитофон Studer, а затем мастеринг выполнен на полностью ламповом аналоговом мастеринговом пульте. Пластинки весом 180 г упакованы в конверты из коричневого крафт-картона плотностью 350 г/м?. Они сопровождаются обширным новым буклетом (четырехстраничным вкладышем формата 12x12) от британского джазового эксперта Тони Хиггинса содержащим подробный рассказ о необыкновенной жизни Тейлор (которая включала в себя выдающуюся музыку, драматические моменты, психическое заболевание, наркотики и безвременную смерть).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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