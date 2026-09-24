Richard Ashcroft - Natural Rebel (coloured) (4099964171167) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Natural Rebel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 717687
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Natural Rebel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All My Dreams, Birds Fly, Surprised By the Joy, That's How Strong, Born to Be Strangers, That's When I Feel It, We All Bleed, A Man in Motion, Streets of Amsterdam, Money Money
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Richard Ashcroft - Natural Rebel (coloured) (4099964171167) виниловая пластинка
Вышедший в 2018 году, пятый сольный студийный альбом бывшего фронтмена The Verve Ричарда Эшкрофта. "Natural Rebel" демонстрирует его фирменное сочетание парящих мелодий и проникновенного написания песен. Пышные аранжировки и вечные рок-влияния подчеркивают дальнейшую эволюцию Эшкрофта как смелого и эмоционального артиста. Обязательно для поклонников классического британского рока. Ричард Эшкрофт выпустил несколько альбомов, вошедших в топ-3 в Великобритании, включая дебютный № 1. У артиста есть преданные поклонники, и он продолжает выступать с аншлагами по всей Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Natural Rebel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All My Dreams, Birds Fly, Surprised By the Joy, That's How Strong, Born to Be Strangers, That's When I Feel It, We All Bleed, A Man in Motion, Streets of Amsterdam, Money Money
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Вышедший в 2018 году, пятый сольный студийный альбом бывшего фронтмена The Verve Ричарда Эшкрофта. "Natural Rebel" демонстрирует его фирменное сочетание парящих мелодий и проникновенного написания песен. Пышные аранжировки и вечные рок-влияния подчеркивают дальнейшую эволюцию Эшкрофта как смелого и эмоционального артиста. Обязательно для поклонников классического британского рока. Ричард Эшкрофт выпустил несколько альбомов, вошедших в топ-3 в Великобритании, включая дебютный № 1. У артиста есть преданные поклонники, и он продолжает выступать с аншлагами по всей Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Richard Ashcroft - Natural Rebel (coloured) (4099964171167) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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