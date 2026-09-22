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Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка

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Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 1
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 2
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 3
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 4
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 5
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 6
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 7
Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Love Deluxe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 2
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 3
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 4
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 5
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 6
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 7
  • Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717417
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Загружаем...
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Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Love Deluxe
Жанр
Jazz
Трек-лист
No Ordinary Love, Feel No Pain, I Couldn't Love You More, Like a Tattoo, Kiss of Life, Cherish the Day, Pearls, Bullet Proof Soul, Mermaid
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание альбома Love Deluxe — четвёртого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 1992 году на лейбле Epic Records. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Love Deluxe (1992) - четвертый альбом Sade, содержащий синглы "No Ordinary Love", "Feel No Pain", "Kiss Of Life" и "Cherish The Day". Альбом был записан на студии Condulmer (Италия), на английских студиях Ridge Farm и The Hit Factory (Англия) и на Image Recording Studio (США).

Отзывы о товаре Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Love Deluxe
Жанр
Jazz
Трек-лист
No Ordinary Love, Feel No Pain, I Couldn't Love You More, Like a Tattoo, Kiss of Life, Cherish the Day, Pearls, Bullet Proof Soul, Mermaid
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание альбома Love Deluxe — четвёртого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 1992 году на лейбле Epic Records. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Love Deluxe (1992) - четвертый альбом Sade, содержащий синглы "No Ordinary Love", "Feel No Pain", "Kiss Of Life" и "Cherish The Day". Альбом был записан на студии Condulmer (Италия), на английских студиях Ridge Farm и The Hit Factory (Англия) и на Image Recording Studio (США).
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Доставка
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Купить Sade - Love Deluxe (Half Speed) (0196587848316) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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