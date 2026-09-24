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Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка

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Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunrise, Church, Trouble In Town, BrokEn, Daddy, WOTW / POTP, Arabesque, When I Need A Friend, Guns, Orphans, ?k?, Cry Cry Cry, Old Friends, ??? ???, Champion Of The World, Everyday Life
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка

Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Everyday Life — восьмой студийный альбом Coldplay 2019 года. Он содержит синглы Orphans и Arabesque а продюсированием занимались Рик Симпсон Дэн Грин Билл Рахко Анхель Лопес и Федерико Виндвер .

Отзывы о товаре Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunrise, Church, Trouble In Town, BrokEn, Daddy, WOTW / POTP, Arabesque, When I Need A Friend, Guns, Orphans, ?k?, Cry Cry Cry, Old Friends, ??? ???, Champion Of The World, Everyday Life
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Everyday Life — восьмой студийный альбом Coldplay 2019 года. Он содержит синглы Orphans и Arabesque а продюсированием занимались Рик Симпсон Дэн Грин Билл Рахко Анхель Лопес и Федерико Виндвер .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Everyday Life (coloured) (5021732546661) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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