Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 717366
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, Die By My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка
«The Age of Nero» выпущенный в ноябре 2008 года на лейбле Roadrunner Records — седьмой студийный альбом блэк-метал группы Satyricon . Большая часть альбома была написана в лесной хижине при участии Снорре Руха ( Thorns ). Часть записи проходила в студии Sound City Studios в Ван-Найсе, Калифорния. В этой студии также записывались такие группы, как Metallica и Nirvana. В поддержку альбома The Age of Nero группа провела полноценный европейский тур в ноябре-декабре 2008 года. Альбом включает синглы « Black Crow on a Tombstone » и « My Skin Is Cold » (также выпущенный в виде мини-альбома с пятью треками до выхода альбома). Альбом доступен на чёрном виниле в разворотном конверте с вкладышем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, Die By My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«The Age of Nero» выпущенный в ноябре 2008 года на лейбле Roadrunner Records — седьмой студийный альбом блэк-метал группы Satyricon . Большая часть альбома была написана в лесной хижине при участии Снорре Руха ( Thorns ). Часть записи проходила в студии Sound City Studios в Ван-Найсе, Калифорния. В этой студии также записывались такие группы, как Metallica и Nirvana. В поддержку альбома The Age of Nero группа провела полноценный европейский тур в ноябре-декабре 2008 года. Альбом включает синглы « Black Crow on a Tombstone » и « My Skin Is Cold » (также выпущенный в виде мини-альбома с пятью треками до выхода альбома). Альбом доступен на чёрном виниле в разворотном конверте с вкладышем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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