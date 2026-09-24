Top.Mail.Ru
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 1
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 2
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 3
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 4
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
One Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 1
  • Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 2
  • Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 3
  • Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 4
  • Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
One Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
New Solution, Without Within, Thanks, Franca (Instrumental), Don't Give Up (Look Into The Future), Touch Me, In Your Time, Over The Horizon, Long Time Coming
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Solution, Without Within, Thanks, Franca (Instrumental), Don't Give Up (Look Into The Future), Touch Me, In Your Time, Over The Horizon, Long Time Coming

Отзывы о товаре Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
One Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
New Solution, Without Within, Thanks, Franca (Instrumental), Don't Give Up (Look Into The Future), Touch Me, In Your Time, Over The Horizon, Long Time Coming
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Solution, Without Within, Thanks, Franca (Instrumental), Don't Give Up (Look Into The Future), Touch Me, In Your Time, Over The Horizon, Long Time Coming
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rockets - One Way (coloured) (0076119010254) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...