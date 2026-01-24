Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver
Infinix представляет современный смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и удобные функции для повседневного использования. Этот элегантный гаджет, выполненный в изящном пластиковом корпусе, весит всего 0,155 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Один из ключевых аспектов смартфона Infinix — большой 6,78-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения и яркость. Работает устройство на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к широкому спектру приложений и возможностей персонализации. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и стабильную работу даже в многозадачном режиме. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости постоянного удаления контента. Для подключения различных устройств и аксессуаров используется Bluetooth 5.4, что обеспечивает бесперебойную передачу данных и энергии. Поддержка NFC добавляет удобство в использовании бесконтактных платежей и быстрого сопряжения с другими устройствами. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы смартфона, а в режиме ожидания он способен проработать до 742 часов. Это позволяет оставаться на связи еще дольше без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что незаменимо для тех, кто использует различные тарифные планы или путешествует. Система навигации включает в себя BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Смартфон Infinix также обеспечен защитой по классу IP64, что подразумевает устойчивость к каплям воды и пыли, защищая устройство в повседневных условиях пользования. Смартфон Infinix — это стильное и технологичное решение, объединяющее в себе мощную аппаратную часть и удобные функции, необходимые в современном мире.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Серебристый, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм. И под сд карту есть место. Камера получше чем была у жены. Вроде довольна...
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон понравился, все чётко и соответствует заявленным характеристикам. Рекомендую тем, кто сомневается
Достоинства:
Комментарий:
ну среднее чето с чем-то , я был не в духе от данной модели телефона ,ну для быстрого пользования взял , нума так нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Соответствует описанию. Хороший телефон за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,долго выбирала, остановилась на этом,не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный смартфон. Рекомендую кто надумал брать.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон за эти деньги,далее в работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
всë хорошо. Шустрый, приятный в руке. Комплект хороший. Защитную плёнку сам наклеил. Был заряжен на 66%. Спасибо магазину. Товар пришëл быстро и в сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано телефон очень лёгкий,тонкий покупаем уже не в первый раз такой( каждом члену семьи взяли)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шустрый телефон,в котором есть всё жизненно необходимое
Достоинства:
Комментарий:
у меня был Инфинити 30 первое впечатление было,что они одинаковые,но сегодня поняла этот лучше он намного быстрее работает и сенсорт очень чувствительный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный телефон. Новый, коробка запечатанная. Полная комплектация (телефон, быстрая зарядка, скрепка, защитная плёнка, чехол). Все функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, работает шустренько, все приложения настроились хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер! В комплекте всё - чехол, плёнка на экран, кабель, блок зарядки (45w),скрепка. Красивый и очень тонкий. Отличные характеристики и адекватная стоимость.
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм. И под сд карту есть место. Камера получше чем была у жены. Вроде довольна...
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон понравился, все чётко и соответствует заявленным характеристикам. Рекомендую тем, кто сомневается
Достоинства:
Комментарий:
ну среднее чето с чем-то , я был не в духе от данной модели телефона ,ну для быстрого пользования взял , нума так нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Соответствует описанию. Хороший телефон за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,долго выбирала, остановилась на этом,не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный смартфон. Рекомендую кто надумал брать.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон за эти деньги,далее в работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
всë хорошо. Шустрый, приятный в руке. Комплект хороший. Защитную плёнку сам наклеил. Был заряжен на 66%. Спасибо магазину. Товар пришëл быстро и в сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано телефон очень лёгкий,тонкий покупаем уже не в первый раз такой( каждом члену семьи взяли)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шустрый телефон,в котором есть всё жизненно необходимое
Достоинства:
Комментарий:
у меня был Инфинити 30 первое впечатление было,что они одинаковые,но сегодня поняла этот лучше он намного быстрее работает и сенсорт очень чувствительный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный телефон. Новый, коробка запечатанная. Полная комплектация (телефон, быстрая зарядка, скрепка, защитная плёнка, чехол). Все функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, работает шустренько, все приложения настроились хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер! В комплекте всё - чехол, плёнка на экран, кабель, блок зарядки (45w),скрепка. Красивый и очень тонкий. Отличные характеристики и адекватная стоимость.