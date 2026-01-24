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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver

14 Отзывы
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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 1
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 2
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 3
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 4
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 740 руб.  21 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717094
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка (наклеена), Чехол, Булавка для сим-карты, Инструкция
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
742
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver

Infinix представляет современный смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и удобные функции для повседневного использования. Этот элегантный гаджет, выполненный в изящном пластиковом корпусе, весит всего 0,155 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Один из ключевых аспектов смартфона Infinix — большой 6,78-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения и яркость. Работает устройство на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к широкому спектру приложений и возможностей персонализации. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и стабильную работу даже в многозадачном режиме. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости постоянного удаления контента. Для подключения различных устройств и аксессуаров используется Bluetooth 5.4, что обеспечивает бесперебойную передачу данных и энергии. Поддержка NFC добавляет удобство в использовании бесконтактных платежей и быстрого сопряжения с другими устройствами. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы смартфона, а в режиме ожидания он способен проработать до 742 часов. Это позволяет оставаться на связи еще дольше без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что незаменимо для тех, кто использует различные тарифные планы или путешествует. Система навигации включает в себя BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Смартфон Infinix также обеспечен защитой по классу IP64, что подразумевает устойчивость к каплям воды и пыли, защищая устройство в повседневных условиях пользования. Смартфон Infinix — это стильное и технологичное решение, объединяющее в себе мощную аппаратную часть и удобные функции, необходимые в современном мире.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver

Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Вроде норм. И под сд карту есть место. Камера получше чем была у жены. Вроде довольна...
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Тимур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон понравился, все чётко и соответствует заявленным характеристикам. Рекомендую тем, кто сомневается
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Black D.

Достоинства:


Комментарий:
ну среднее чето с чем-то , я был не в духе от данной модели телефона ,ну для быстрого пользования взял , нума так нормальный
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Соответствует описанию. Хороший телефон за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Анна Александровна

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,долго выбирала, остановилась на этом,не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Равшан У.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный смартфон. Рекомендую кто надумал брать.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон за эти деньги,далее в работе посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
всë хорошо. Шустрый, приятный в руке. Комплект хороший. Защитную плёнку сам наклеил. Был заряжен на 66%. Спасибо магазину. Товар пришëл быстро и в сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Анжелика Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо упаковано телефон очень лёгкий,тонкий покупаем уже не в первый раз такой( каждом члену семьи взяли)
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шустрый телефон,в котором есть всё жизненно необходимое
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Таня Т.

Достоинства:


Комментарий:
у меня был Инфинити 30 первое впечатление было,что они одинаковые,но сегодня поняла этот лучше он намного быстрее работает и сенсорт очень чувствительный
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный телефон. Новый, коробка запечатанная. Полная комплектация (телефон, быстрая зарядка, скрепка, защитная плёнка, чехол). Все функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, работает шустренько, все приложения настроились хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! В комплекте всё - чехол, плёнка на экран, кабель, блок зарядки (45w),скрепка. Красивый и очень тонкий. Отличные характеристики и адекватная стоимость.



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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка (наклеена), Чехол, Булавка для сим-карты, Инструкция
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
742
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix представляет современный смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и удобные функции для повседневного использования. Этот элегантный гаджет, выполненный в изящном пластиковом корпусе, весит всего 0,155 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Один из ключевых аспектов смартфона Infinix — большой 6,78-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения и яркость. Работает устройство на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к широкому спектру приложений и возможностей персонализации. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и стабильную работу даже в многозадачном режиме. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости постоянного удаления контента. Для подключения различных устройств и аксессуаров используется Bluetooth 5.4, что обеспечивает бесперебойную передачу данных и энергии. Поддержка NFC добавляет удобство в использовании бесконтактных платежей и быстрого сопряжения с другими устройствами. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы смартфона, а в режиме ожидания он способен проработать до 742 часов. Это позволяет оставаться на связи еще дольше без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что незаменимо для тех, кто использует различные тарифные планы или путешествует. Система навигации включает в себя BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Смартфон Infinix также обеспечен защитой по классу IP64, что подразумевает устойчивость к каплям воды и пыли, защищая устройство в повседневных условиях пользования. Смартфон Infinix — это стильное и технологичное решение, объединяющее в себе мощную аппаратную часть и удобные функции, необходимые в современном мире.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Вроде норм. И под сд карту есть место. Камера получше чем была у жены. Вроде довольна...
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Тимур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон понравился, все чётко и соответствует заявленным характеристикам. Рекомендую тем, кто сомневается
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Black D.

Достоинства:


Комментарий:
ну среднее чето с чем-то , я был не в духе от данной модели телефона ,ну для быстрого пользования взял , нума так нормальный
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Соответствует описанию. Хороший телефон за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Анна Александровна

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,долго выбирала, остановилась на этом,не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Равшан У.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный смартфон. Рекомендую кто надумал брать.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон за эти деньги,далее в работе посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
всë хорошо. Шустрый, приятный в руке. Комплект хороший. Защитную плёнку сам наклеил. Был заряжен на 66%. Спасибо магазину. Товар пришëл быстро и в сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Анжелика Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо упаковано телефон очень лёгкий,тонкий покупаем уже не в первый раз такой( каждом члену семьи взяли)
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шустрый телефон,в котором есть всё жизненно необходимое
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Таня Т.

Достоинства:


Комментарий:
у меня был Инфинити 30 первое впечатление было,что они одинаковые,но сегодня поняла этот лучше он намного быстрее работает и сенсорт очень чувствительный
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный телефон. Новый, коробка запечатанная. Полная комплектация (телефон, быстрая зарядка, скрепка, защитная плёнка, чехол). Все функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, работает шустренько, все приложения настроились хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! В комплекте всё - чехол, плёнка на экран, кабель, блок зарядки (45w),скрепка. Красивый и очень тонкий. Отличные характеристики и адекватная стоимость.


Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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