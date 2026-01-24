Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Silver

Infinix представляет современный смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и удобные функции для повседневного использования. Этот элегантный гаджет, выполненный в изящном пластиковом корпусе, весит всего 0,155 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Один из ключевых аспектов смартфона Infinix — большой 6,78-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения и яркость. Работает устройство на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к широкому спектру приложений и возможностей персонализации. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и стабильную работу даже в многозадачном режиме. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости постоянного удаления контента. Для подключения различных устройств и аксессуаров используется Bluetooth 5.4, что обеспечивает бесперебойную передачу данных и энергии. Поддержка NFC добавляет удобство в использовании бесконтактных платежей и быстрого сопряжения с другими устройствами. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы смартфона, а в режиме ожидания он способен проработать до 742 часов. Это позволяет оставаться на связи еще дольше без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что незаменимо для тех, кто использует различные тарифные планы или путешествует. Система навигации включает в себя BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Смартфон Infinix также обеспечен защитой по классу IP64, что подразумевает устойчивость к каплям воды и пыли, защищая устройство в повседневных условиях пользования. Смартфон Infinix — это стильное и технологичное решение, объединяющее в себе мощную аппаратную часть и удобные функции, необходимые в современном мире.