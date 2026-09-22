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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716715
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4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.75
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета AMD B850 создана для тех, кто ценит баланс мощности и компактности. Форм-фактор mATX с размерами 24,4?24,4 см отлично впишется в системник, где важна экономия пространства, но не хочется жертвовать возможностями.
Четыре слота под оперативную память DDR5 и максимальный объем до 256 ГБ открывают простор для серьёзных задач: мощные игры, работа с графикой, многозадачность — этой плате всё по плечу. Частота памяти до 8200 МГц обеспечит мгновенный отклик и отличную производительность в требовательных приложениях.
Оснащённая передовым разъёмом AM5 и поддержкой PCI Express 5.0, материнская плата готова к самым современным комплектующим. Встроенный Wi-Fi гарантирует стабильное интернет-соединение без лишних проводов, а 7.1-канальная звуковая схема подарит насыщенное, объёмное звучание.
Отказ от поддержки SLI/CrossFire делает плату оптимальным выбором для построения универсальной и современной системы без лишних сложностей.
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета AMD B850 создана для тех, кто ценит баланс мощности и компактности. Форм-фактор mATX с размерами 24,4?24,4 см отлично впишется в системник, где важна экономия пространства, но не хочется жертвовать возможностями.
Четыре слота под оперативную память DDR5 и максимальный объем до 256 ГБ открывают простор для серьёзных задач: мощные игры, работа с графикой, многозадачность — этой плате всё по плечу. Частота памяти до 8200 МГц обеспечит мгновенный отклик и отличную производительность в требовательных приложениях.
Оснащённая передовым разъёмом AM5 и поддержкой PCI Express 5.0, материнская плата готова к самым современным комплектующим. Встроенный Wi-Fi гарантирует стабильное интернет-соединение без лишних проводов, а 7.1-канальная звуковая схема подарит насыщенное, объёмное звучание.
Отказ от поддержки SLI/CrossFire делает плату оптимальным выбором для построения универсальной и современной системы без лишних сложностей.
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