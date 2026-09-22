Материнская плата Asus PRIME B840M-A WIFI Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B840M-A WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата Asus на базе чипсета AMD B840 — удачный выбор для создания производительного и компактного ПК. Поддержка памяти DDR5 и четыре слота DIMM позволят собрать систему с отличным запасом по скорости и ёмкости, а наличие трёх слотов PCI-E x16 версии 4.0 — простор для расширения и апгрейдов, будь то видеокарты или дополнительные платы. Форм-фактор mATX делает плату подходящей для средних и компактных корпусов, не занимая лишнее место. Встроенный модуль Wi-Fi позволит быстро подключиться к сети без лишних проводов. Звук 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание для фильмов и игр. Четыре разъёма SATA дадут возможность организовать хранение данных по своему вкусу — от быстрых SSD до вместительных HDD. Asus — качество и продуманность в каждой детали.
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