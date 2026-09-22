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Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716597
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, 2хDisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI является сбалансированной основой для сборки современных домашних и игровых ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ к экосистеме Socket AM5 и памяти DDR5, не переплачивая за флагманские функции. Эта модель станет отличным выбором для систем с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, обеспечивая стабильную работу в играх, при создании контента и в повседневных задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, который предлагает практичный набор современных интерфейсов для производительной системы. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, делая вашу сборку актуальной на долгие годы. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощный ПК в относительно небольшом корпусе, но при этом сохраняя достаточное количество слотов расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность по сравнению с предыдущим покоem. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO упрощает разгон памяти для достижения максимальной эффективности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, один из которых поддерживает новейший стандарт PCIe 5.0, обеспечивая феноменальные скорости чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Надежная система питания процессора (VRM) является ключевым элементом для стабильности всей системы, и в Asus PRIME B850M-A WIFI этому уделили должное внимание. Качественные компоненты и продуманная схема питания с радиаторами охлаждения обеспечивают уверенную работу многоядерных процессоров Ryzen в рамках их штатных лимитов мощности. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из сильных сторон данной модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать лишние кабели. На задней панели представлен широкий набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2, в том числе Type-C, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной графикой процессоров. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимый процессор для сокета AM5 (серии Ryzen 7000/8000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, поэтому проверьте спецификации вашего шасси. Хотя плата обеспечивает стабильное питание, она не предназначена для экстремального разгона топовых процессоров Ryzen 9; её стихия - это надёжная работа в стоке или с автоматическим бустом. При использовании самых новых моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуем проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS перед сборкой.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, 2хDisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850M-A WIFI является сбалансированной основой для сборки современных домашних и игровых ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ к экосистеме Socket AM5 и памяти DDR5, не переплачивая за флагманские функции. Эта модель станет отличным выбором для систем с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, обеспечивая стабильную работу в играх, при создании контента и в повседневных задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, который предлагает практичный набор современных интерфейсов для производительной системы. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, делая вашу сборку актуальной на долгие годы. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощный ПК в относительно небольшом корпусе, но при этом сохраняя достаточное количество слотов расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и производительность по сравнению с предыдущим покоem. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO упрощает разгон памяти для достижения максимальной эффективности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, один из которых поддерживает новейший стандарт PCIe 5.0, обеспечивая феноменальные скорости чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Надежная система питания процессора (VRM) является ключевым элементом для стабильности всей системы, и в Asus PRIME B850M-A WIFI этому уделили должное внимание. Качественные компоненты и продуманная схема питания с радиаторами охлаждения обеспечивают уверенную работу многоядерных процессоров Ryzen в рамках их штатных лимитов мощности. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из сильных сторон данной модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать лишние кабели. На задней панели представлен широкий набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2, в том числе Type-C, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной графикой процессоров. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимый процессор для сокета AM5 (серии Ryzen 7000/8000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, поэтому проверьте спецификации вашего шасси. Хотя плата обеспечивает стабильное питание, она не предназначена для экстремального разгона топовых процессоров Ryzen 9; её стихия - это надёжная работа в стоке или с автоматическим бустом. При использовании самых новых моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуем проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS перед сборкой.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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