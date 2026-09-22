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Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 6
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 7
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 8
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 9
Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718712
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.91

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E

Материнская плата Gigabyte в форм-факторе ATX — оптимальный выбор для создания производительной системы. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и общим объёмом до 256 ГБ, вы легко справитесь с самыми ресурсоёмкими задачами. Современный чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 обеспечивают совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 открывает путь к самым быстрым видеокартам и накопителям. Встроенный Wi-Fi добавит свободы в размещении компьютера без потери в скорости подключения. Размеры 30,5 ? 24,4 см отлично впишутся в большинство корпусов.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860 GAMING X WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte в форм-факторе ATX — оптимальный выбор для создания производительной системы. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и общим объёмом до 256 ГБ, вы легко справитесь с самыми ресурсоёмкими задачами. Современный чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 обеспечивают совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 открывает путь к самым быстрым видеокартам и накопителям. Встроенный Wi-Fi добавит свободы в размещении компьютера без потери в скорости подключения. Размеры 30,5 ? 24,4 см отлично впишутся в большинство корпусов.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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