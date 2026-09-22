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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718713
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Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE
**Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE** — это высококачественное решение для сборки производительного компьютера. Она сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и широкие возможности для разгона и настройки системы.
**Основные характеристики:**
* Поддержка процессоров Intel Core Ultra (LGA 1851).
* Чипсет Intel B860.
* 4 слота для оперативной памяти DDR4 с поддержкой частот до 5333 МГц (OC).
* 1 слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты.
* 3 слота PCIe 4.0 для дополнительных устройств.
* Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для высокоскоростного беспроводного подключения.
* Аудиокодек Realtek ALC887 с поддержкой HD Audio и возможностью подключения до 7.1 каналов.
* Сетевой контроллер Intel GbE LAN для быстрого проводного подключения к сети.
* Несколько портов USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI, DisplayPort и другие интерфейсы для подключения периферийных устройств.
**Преимущества:**
* Стильный дизайн с элементами RGB-подсветки, который подойдёт для игровых и производительных систем.
* Качественные компоненты и продуманная схема питания для стабильной работы системы даже при высоких нагрузках.
* Расширенные возможности для разгона процессора и оперативной памяти.
* Поддержка современных стандартов беспроводной связи для быстрого и надёжного подключения к сети.
**Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE** — это высококачественное решение для сборки производительного компьютера. Она сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и широкие возможности для разгона и настройки системы.
**Основные характеристики:**
* Поддержка процессоров Intel Core Ultra (LGA 1851).
* Чипсет Intel B860.
* 4 слота для оперативной памяти DDR4 с поддержкой частот до 5333 МГц (OC).
* 1 слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты.
* 3 слота PCIe 4.0 для дополнительных устройств.
* Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для высокоскоростного беспроводного подключения.
* Аудиокодек Realtek ALC887 с поддержкой HD Audio и возможностью подключения до 7.1 каналов.
* Сетевой контроллер Intel GbE LAN для быстрого проводного подключения к сети.
* Несколько портов USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI, DisplayPort и другие интерфейсы для подключения периферийных устройств.
**Преимущества:**
* Стильный дизайн с элементами RGB-подсветки, который подойдёт для игровых и производительных систем.
* Качественные компоненты и продуманная схема питания для стабильной работы системы даже при высоких нагрузках.
* Расширенные возможности для разгона процессора и оперативной памяти.
* Поддержка современных стандартов беспроводной связи для быстрого и надёжного подключения к сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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