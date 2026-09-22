Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
2xUSB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 8xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, 3xАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х37х36
Вес, кг.
15.23
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WIFI6
Материнская плата Gigabyte формата ATX впечатляет балансом мощности и продуманной функциональности. Четыре слота M.2 открывают простор для быстрой работы с накопителями — идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость загрузки и объем хранилища. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 порадуют любителей апгрейдов современной производительностью.
С поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на частоте до 8200 МГц вы получите невероятный запас мощности для самых требовательных задач — сборки на этом уровне подходят для энтузиастов и профессиональных пользователей. Материнская плата построена на чипсете AMD X870 и поддерживает сокет AM5, позволяя реализовать мощное рабочее или игровое решение.
Габариты 30,5 на 24,4 см соответствуют классике ATX — плата не только вместительна, но и легко впишется в стандартные корпуса. Gigabyte учла всё для создания современной и производительной системы, готовой к серьезным нагрузкам.
2xUSB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 8xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, 3xАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX впечатляет балансом мощности и продуманной функциональности. Четыре слота M.2 открывают простор для быстрой работы с накопителями — идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость загрузки и объем хранилища. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 порадуют любителей апгрейдов современной производительностью.
С поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на частоте до 8200 МГц вы получите невероятный запас мощности для самых требовательных задач — сборки на этом уровне подходят для энтузиастов и профессиональных пользователей. Материнская плата построена на чипсете AMD X870 и поддерживает сокет AM5, позволяя реализовать мощное рабочее или игровое решение.
Габариты 30,5 на 24,4 см соответствуют классике ATX — плата не только вместительна, но и легко впишется в стандартные корпуса. Gigabyte учла всё для создания современной и производительной системы, готовой к серьезным нагрузкам.
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WIFI6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WIFI6