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Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI

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Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716776
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI

Эта материнская плата MSI формата ATX — идеальный выбор для тех, кто ценит современную производительность и простор для апгрейда. Четыре слота DIMM поддерживают оперативную память DDR5 объёмом до 256 ГБ, а максимальная частота в 8800 МГц раскрывает потенциал даже самых требовательных приложений и игр. Чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 подойдут для мощных сборок нового поколения. Встроенный Wi-Fi обеспечивает удобство беспроводного подключения, а поддержка объемного 7.1-звука порадует кристально чистым звучанием в фильмах и играх. Несмотря на отсутствие SLI/CrossFire, плата идеально сбалансирована для универсальных задач — от работы до развлечений. Высота 30,5 см впишется в стандартные корпуса, делая установку простой и без лишних хлопот.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI формата ATX — идеальный выбор для тех, кто ценит современную производительность и простор для апгрейда. Четыре слота DIMM поддерживают оперативную память DDR5 объёмом до 256 ГБ, а максимальная частота в 8800 МГц раскрывает потенциал даже самых требовательных приложений и игр. Чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 подойдут для мощных сборок нового поколения. Встроенный Wi-Fi обеспечивает удобство беспроводного подключения, а поддержка объемного 7.1-звука порадует кристально чистым звучанием в фильмах и играх. Несмотря на отсутствие SLI/CrossFire, плата идеально сбалансирована для универсальных задач — от работы до развлечений. Высота 30,5 см впишется в стандартные корпуса, делая установку простой и без лишних хлопот.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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