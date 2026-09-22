Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI
Материнская плата MSI – это высокопроизводительное решение для современных пользователей, требующих надежности и скорости. Данная модель оснащена четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR5, что позволяет достичь максимального объема памяти в 256 ГБ. Поддерживаемая максимальная частота памяти составляет впечатляющие 8200 МГц, что обеспечит высокую производительность и множество возможностей для оверклокинга. Плата выполнена в форм-факторе ATX с чипсетом AMD B850 и предназначена для современных процессоров с сокетом AM5. Несмотря на отсутствие поддержки SLI и CrossFire, материнская плата предлагает широкую функциональность благодаря версии PCI Express 5.0, позволяющей использовать новейшие графические и другие карты расширения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету, что особенно удобно для онлайн-игр и стриминга. Кроме того, звуковая схема 7.1 гарантирует реалистичное и насыщенное звучание, делая ваш домашний компьютерный центр идеальным для мультимедиа развлечений. Изготовленная в Китае, плата отвечает высоким стандартам качества бренда MSI, славящегося своей надежностью и инновациями в компьютерной индустрии. С учетом всех характеристик данная модель станет отличным выбором для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к созданию мощной и технологичной системы.
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