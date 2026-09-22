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Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI

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Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 7
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Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 10
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 11
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 12
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 13
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 14
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 15
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 16
Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716770
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 8хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, СОМ, S/PDIF, 2хАудио
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI

Материнская плата MSI – это высокопроизводительное решение для современных пользователей, требующих надежности и скорости. Данная модель оснащена четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR5, что позволяет достичь максимального объема памяти в 256 ГБ. Поддерживаемая максимальная частота памяти составляет впечатляющие 8200 МГц, что обеспечит высокую производительность и множество возможностей для оверклокинга. Плата выполнена в форм-факторе ATX с чипсетом AMD B850 и предназначена для современных процессоров с сокетом AM5. Несмотря на отсутствие поддержки SLI и CrossFire, материнская плата предлагает широкую функциональность благодаря версии PCI Express 5.0, позволяющей использовать новейшие графические и другие карты расширения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету, что особенно удобно для онлайн-игр и стриминга. Кроме того, звуковая схема 7.1 гарантирует реалистичное и насыщенное звучание, делая ваш домашний компьютерный центр идеальным для мультимедиа развлечений. Изготовленная в Китае, плата отвечает высоким стандартам качества бренда MSI, славящегося своей надежностью и инновациями в компьютерной индустрии. С учетом всех характеристик данная модель станет отличным выбором для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к созданию мощной и технологичной системы.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 8хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, СОМ, S/PDIF, 2хАудио
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI – это высокопроизводительное решение для современных пользователей, требующих надежности и скорости. Данная модель оснащена четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR5, что позволяет достичь максимального объема памяти в 256 ГБ. Поддерживаемая максимальная частота памяти составляет впечатляющие 8200 МГц, что обеспечит высокую производительность и множество возможностей для оверклокинга. Плата выполнена в форм-факторе ATX с чипсетом AMD B850 и предназначена для современных процессоров с сокетом AM5. Несмотря на отсутствие поддержки SLI и CrossFire, материнская плата предлагает широкую функциональность благодаря версии PCI Express 5.0, позволяющей использовать новейшие графические и другие карты расширения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету, что особенно удобно для онлайн-игр и стриминга. Кроме того, звуковая схема 7.1 гарантирует реалистичное и насыщенное звучание, делая ваш домашний компьютерный центр идеальным для мультимедиа развлечений. Изготовленная в Китае, плата отвечает высоким стандартам качества бренда MSI, славящегося своей надежностью и инновациями в компьютерной индустрии. С учетом всех характеристик данная модель станет отличным выбором для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к созданию мощной и технологичной системы.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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