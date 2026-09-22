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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716677
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
27.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks; COM
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.83

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI является отличной основой для сборки современного и производительного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000-й и 8000-й серии, особенно в связке с такими моделями, как Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая стабильную работу в требовательных ААА-играх. Для создателей контента эта плата предлагает сбалансированный набор функций для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой без переплаты за избыточные возможности флагманских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, который является развитием популярной платформы и устанавливается в процессорный разъем Socket AM5. Это обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а также гарантирует поддержку передовых технологий на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в относительно небольших корпусах, что является плюсом при ограниченном пространстве, однако стоит убедиться, что в выбранном шасси достаточно места для установки производительной видеокарты и системы охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяя легко достичь оптимальной скорости. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми современными и тяжелыми графическими ускорителями, а для сверхбыстрых накопителей имеется несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) серии TUF GAMING традиционно выполнена с упором на надежность и стабильность, используя качественные силовые каскады и дроссели. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно рассеивают тепло даже при длительных высоких нагрузках, что гарантирует стабильную работу мощных многоядерных процессоров без троттлинга. Для подачи дополнительного питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами уровня Ryzen 7 и Ryzen 9, обеспечивая им достаточный запас энергии.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включающий множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъемы для подключения RGB и ARGB-устройств с управлением через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 (серии Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Небольшой форм-фактор Micro-ATX требует внимательного подбора корпуса, особенно при установке габаритных систем воздушного охлаждения или длинных видеокарт. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимым набором коннекторов CPU (8+4 pin). Хотя плата и не предназначена для экстремального разгона, ее система питания и охлаждения более чем достаточны для активации технологий Precision Boost Overdrive и использования высокочастотных профилей памяти EXPO.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
27.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks; COM
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI является отличной основой для сборки современного и производительного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000-й и 8000-й серии, особенно в связке с такими моделями, как Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая стабильную работу в требовательных ААА-играх. Для создателей контента эта плата предлагает сбалансированный набор функций для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой без переплаты за избыточные возможности флагманских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, который является развитием популярной платформы и устанавливается в процессорный разъем Socket AM5. Это обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а также гарантирует поддержку передовых технологий на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в относительно небольших корпусах, что является плюсом при ограниченном пространстве, однако стоит убедиться, что в выбранном шасси достаточно места для установки производительной видеокарты и системы охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяя легко достичь оптимальной скорости. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми современными и тяжелыми графическими ускорителями, а для сверхбыстрых накопителей имеется несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) серии TUF GAMING традиционно выполнена с упором на надежность и стабильность, используя качественные силовые каскады и дроссели. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно рассеивают тепло даже при длительных высоких нагрузках, что гарантирует стабильную работу мощных многоядерных процессоров без троттлинга. Для подачи дополнительного питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами уровня Ryzen 7 и Ryzen 9, обеспечивая им достаточный запас энергии.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включающий множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъемы для подключения RGB и ARGB-устройств с управлением через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 (серии Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Небольшой форм-фактор Micro-ATX требует внимательного подбора корпуса, особенно при установке габаритных систем воздушного охлаждения или длинных видеокарт. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимым набором коннекторов CPU (8+4 pin). Хотя плата и не предназначена для экстремального разгона, ее система питания и охлаждения более чем достаточны для активации технологий Precision Boost Overdrive и использования высокочастотных профилей памяти EXPO.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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