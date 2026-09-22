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Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI

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Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 1
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 2
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 3
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 4
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 5
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 6
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 7
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 8
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 9
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 10
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 11
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 12
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 13
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 14
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 15
Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 12
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 13
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 14
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 15
  • Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716652
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5 Type C; Thunderbolt 4 Type C; 6xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 2.0; USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 1; DisplayPort; HDMI; COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.96

Описание товара Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI создана для профессионалов и энтузиастов, работающих с ресурсоемким контентом. Она идеально подходит для построения мощных рабочих станций для видеомонтажа в 4K и 8K, 3D-моделирования и рендеринга, а также для задач в области искусственного интеллекта и научных вычислений. Плата оптимально раскрывает потенциал флагманских многоядерных процессоров Intel Core нового поколения, обеспечивая им стабильное питание и высокую пропускную способность для всех подключенных устройств.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z890, установленный под процессорный сокет LGA1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшим поколением процессоров Intel. Этот чипсет предлагает максимальный набор линий PCIe и передовые возможности для подключения периферии, а также поддерживает разгон процессора и памяти. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко размещается в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память DDR5, позволяя установить до 192 ГБ в четыре слота с активацией двухканального режима для максимальной производительности. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрены усиленные слоты PCIe 5.0 x16, готовые к работе с самыми производительными графическими ускорителями и другими устройствами. Особое внимание уделено подсистеме хранения данных, предлагая несколько слотов M.2, включая поддержку сверхбыстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с акцентом на стабильность при длительных высоких нагрузках, что критически важно для рендеринга и сложных вычислений. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует эффективное охлаждение и стабильную подачу энергии даже для самых требовательных процессоров. Для подключения питания CPU используются два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими решениями и обеспечивает запас для стабильной работы без просадок напряжения.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для профессиональной деятельности, включая два порта Thunderbolt 4 (USB4) для подключения мониторов и высокоскоростной периферии. Для сетевых подключений предусмотрены сразу два Ethernet-порта: сверхбыстрый 10GbE и стандартный 2.5GbE, а также встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а обилие портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2, позволяет подключить все необходимые устройства без компромиссов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1851, а оперативная память имеет тип DDR5, так как компоненты предыдущих поколений не поддерживаются. Для стабильной работы системы с мощным процессором потребуется качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU. Также рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - воздушный суперкулер или СЖО с радиатором от 280 мм, поскольку плата рассчитана на работу с горячими флагманскими чипами.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5 Type C; Thunderbolt 4 Type C; 6xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 2.0; USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 1; DisplayPort; HDMI; COM
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI создана для профессионалов и энтузиастов, работающих с ресурсоемким контентом. Она идеально подходит для построения мощных рабочих станций для видеомонтажа в 4K и 8K, 3D-моделирования и рендеринга, а также для задач в области искусственного интеллекта и научных вычислений. Плата оптимально раскрывает потенциал флагманских многоядерных процессоров Intel Core нового поколения, обеспечивая им стабильное питание и высокую пропускную способность для всех подключенных устройств.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z890, установленный под процессорный сокет LGA1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшим поколением процессоров Intel. Этот чипсет предлагает максимальный набор линий PCIe и передовые возможности для подключения периферии, а также поддерживает разгон процессора и памяти. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко размещается в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память DDR5, позволяя установить до 192 ГБ в четыре слота с активацией двухканального режима для максимальной производительности. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрены усиленные слоты PCIe 5.0 x16, готовые к работе с самыми производительными графическими ускорителями и другими устройствами. Особое внимание уделено подсистеме хранения данных, предлагая несколько слотов M.2, включая поддержку сверхбыстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с акцентом на стабильность при длительных высоких нагрузках, что критически важно для рендеринга и сложных вычислений. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует эффективное охлаждение и стабильную подачу энергии даже для самых требовательных процессоров. Для подключения питания CPU используются два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими решениями и обеспечивает запас для стабильной работы без просадок напряжения.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для профессиональной деятельности, включая два порта Thunderbolt 4 (USB4) для подключения мониторов и высокоскоростной периферии. Для сетевых подключений предусмотрены сразу два Ethernet-порта: сверхбыстрый 10GbE и стандартный 2.5GbE, а также встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а обилие портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2, позволяет подключить все необходимые устройства без компромиссов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1851, а оперативная память имеет тип DDR5, так как компоненты предыдущих поколений не поддерживаются. Для стабильной работы системы с мощным процессором потребуется качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU. Также рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - воздушный суперкулер или СЖО с радиатором от 280 мм, поскольку плата рассчитана на работу с горячими флагманскими чипами.



Теги товара: atx, ddr5
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