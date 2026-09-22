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Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI

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Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 1
Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 2
Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 3
Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 4
Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716651
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, 2 x RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.81

Описание товара Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI создана для профессионалов и энтузиастов, занимающихся созданием контента. Она является идеальной основой для мощных рабочих станций, ориентированных на видеомонтаж в 8K, сложную 3D-графику и рендеринг, CAD-проектирование и разработку программного обеспечения. Эта плата оптимально сочетается с топовыми процессорами AMD Ryzen 9000-й серии, а также с высокопроизводительными моделями Ryzen 7000 и 8000, обеспечивая им стабильное питание и полную раскрытие потенциала в ресурсоёмких задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший флагманский чипсет AMD X870E, разработанный для сокета AM5 и обеспечивающий максимальную функциональность платформы. Индекс "E" (Extreme) указывает на поддержку самой быстрой шины PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для накопителей M.2, что является ключевым преимуществом для работы с большими файлами. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память типа DDR5, предлагая четыре слота DIMM для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Благодаря оптимизированной разводке и поддержке профилей AMD EXPO, система способна стабильно работать с высокочастотными комплектами памяти, что критически важно для производительности в профессиональных приложениях. Для расширения возможностей доступны два усиленных слота PCIe 5.0 x16 для видеокарт, работающие в режиме x16 или x8/x8, а также четыре слота M.2, два из которых поддерживают стандарт PCIe 5.0 для установки сверхбыстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по многофазной схеме 16+2+2 с использованием высококачественных силовых каскадов, рассчитанных на высокие нагрузки. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя безупречную стабильность работы даже при длительном рендеринге на флагманских многоядерных процессорах Ryzen 9. Для питания CPU предусмотрены два разъема 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с самыми энергоемкими чипами без компромиссов в стабильности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PROART X870E-CREATOR WIFI представлен исчерпывающий набор портов для профессиональной работы. Особого внимания заслуживают порты USB4, обеспечивающие скорость до 40 Гбит/с для подключения внешних накопителей и док-станций, а также поддержка DisplayPort 1.4. Сетевые возможности представлены двумя портами Ethernet: сверхбыстрым 10GbE и стандартным 2.5GbE, а также беспроводным модулем Wi-Fi 7. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком Realtek, что полезно для мониторинга звука при видеомонтаже.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является специализированным решением, и её потенциал раскрывается в паре с мощным процессором AMD Ryzen для сокета AM5 и быстрой памятью DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-контактными разъемами для питания CPU. Для стабильной работы системы под нагрузкой потребуется производительная система охлаждения процессора (воздушный суперкулер или СЖО) и хорошо вентилируемый корпус формата ATX. Плата избыточна для чисто игровых сборок и станет идеальным выбором именно для тех, кто ищет бескомпромиссную основу для рабочей станции.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, 2 x RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI создана для профессионалов и энтузиастов, занимающихся созданием контента. Она является идеальной основой для мощных рабочих станций, ориентированных на видеомонтаж в 8K, сложную 3D-графику и рендеринг, CAD-проектирование и разработку программного обеспечения. Эта плата оптимально сочетается с топовыми процессорами AMD Ryzen 9000-й серии, а также с высокопроизводительными моделями Ryzen 7000 и 8000, обеспечивая им стабильное питание и полную раскрытие потенциала в ресурсоёмких задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший флагманский чипсет AMD X870E, разработанный для сокета AM5 и обеспечивающий максимальную функциональность платформы. Индекс "E" (Extreme) указывает на поддержку самой быстрой шины PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для накопителей M.2, что является ключевым преимуществом для работы с большими файлами. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память типа DDR5, предлагая четыре слота DIMM для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Благодаря оптимизированной разводке и поддержке профилей AMD EXPO, система способна стабильно работать с высокочастотными комплектами памяти, что критически важно для производительности в профессиональных приложениях. Для расширения возможностей доступны два усиленных слота PCIe 5.0 x16 для видеокарт, работающие в режиме x16 или x8/x8, а также четыре слота M.2, два из которых поддерживают стандарт PCIe 5.0 для установки сверхбыстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по многофазной схеме 16+2+2 с использованием высококачественных силовых каскадов, рассчитанных на высокие нагрузки. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя безупречную стабильность работы даже при длительном рендеринге на флагманских многоядерных процессорах Ryzen 9. Для питания CPU предусмотрены два разъема 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с самыми энергоемкими чипами без компромиссов в стабильности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PROART X870E-CREATOR WIFI представлен исчерпывающий набор портов для профессиональной работы. Особого внимания заслуживают порты USB4, обеспечивающие скорость до 40 Гбит/с для подключения внешних накопителей и док-станций, а также поддержка DisplayPort 1.4. Сетевые возможности представлены двумя портами Ethernet: сверхбыстрым 10GbE и стандартным 2.5GbE, а также беспроводным модулем Wi-Fi 7. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком Realtek, что полезно для мониторинга звука при видеомонтаже.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является специализированным решением, и её потенциал раскрывается в паре с мощным процессором AMD Ryzen для сокета AM5 и быстрой памятью DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-контактными разъемами для питания CPU. Для стабильной работы системы под нагрузкой потребуется производительная система охлаждения процессора (воздушный суперкулер или СЖО) и хорошо вентилируемый корпус формата ATX. Плата избыточна для чисто игровых сборок и станет идеальным выбором именно для тех, кто ищет бескомпромиссную основу для рабочей станции.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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