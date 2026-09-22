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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5

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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 1
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 2
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 3
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 4
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 5
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 6
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 7
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 8
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 9
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 10
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 11
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718689
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 8хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 2хRJ-45, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5

**Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME** — это высококачественное устройство для игровых систем и рабочих станций, которое обеспечивает максимальную производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Поддержка процессоров AMD Ryzen. * Форм-фактор: ATX. * Слоты для памяти: поддержка высокоскоростной оперативной памяти. * Разъёмы для накопителей: множество портов для подключения различных устройств. * Сетевые возможности: высокоскоростной сетевой контроллер для быстрой передачи данных. * Аудио: высококачественный аудиокодек для чистого и насыщенного звука. * RGB-подсветка: возможность настройки подсветки для создания уникального стиля. **Преимущества:** * Надёжность и стабильность работы. * Высокая производительность для требовательных задач. * Расширенные возможности для разгона и настройки системы. * Стильный дизайн и качественная сборка. Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME — отличный выбор для тех, кто хочет создать мощную и надёжную систему для игр, работы или других задач.



Теги товара: e-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 8хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 2хRJ-45, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME** — это высококачественное устройство для игровых систем и рабочих станций, которое обеспечивает максимальную производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Поддержка процессоров AMD Ryzen. * Форм-фактор: ATX. * Слоты для памяти: поддержка высокоскоростной оперативной памяти. * Разъёмы для накопителей: множество портов для подключения различных устройств. * Сетевые возможности: высокоскоростной сетевой контроллер для быстрой передачи данных. * Аудио: высококачественный аудиокодек для чистого и насыщенного звука. * RGB-подсветка: возможность настройки подсветки для создания уникального стиля. **Преимущества:** * Надёжность и стабильность работы. * Высокая производительность для требовательных задач. * Расширенные возможности для разгона и настройки системы. * Стильный дизайн и качественная сборка. Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME — отличный выбор для тех, кто хочет создать мощную и надёжную систему для игр, работы или других задач.


Теги товара: e-atx, ddr5
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Отзывы


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