Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 8xUSB 3.2 Gen 2 (5xType-A, 3xType-C), 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851
ROG Maximus Z890 Extreme — это высшее выражение передовых технологий и производительности материнских плат. Откройте для себя верхние пределы процессоров Intel Core Ultra Series 2, модулей DDR5, графических карт PCIe 5.0, хранилища NVMe, USB-подключения, функциональности Thunderbolt и многого другого — все это упаковано в элегантный корпус с полноцветным 5-дюймовым ЖК-экраном, который может отображать яркие изображения или статистику системы в реальном времени в соответствии с вашими личными вкусами.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 8xUSB 3.2 Gen 2 (5xType-A, 3xType-C), 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
ROG Maximus Z890 Extreme — это высшее выражение передовых технологий и производительности материнских плат. Откройте для себя верхние пределы процессоров Intel Core Ultra Series 2, модулей DDR5, графических карт PCIe 5.0, хранилища NVMe, USB-подключения, функциональности Thunderbolt и многого другого — все это упаковано в элегантный корпус с полноцветным 5-дюймовым ЖК-экраном, который может отображать яркие изображения или статистику системы в реальном времени в соответствии с вашими личными вкусами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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