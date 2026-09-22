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Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851

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Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 1
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 2
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 3
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 4
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 5
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 6
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 7
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718888
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 8xUSB 3.2 Gen 2 (5xType-A, 3xType-C), 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851

ROG Maximus Z890 Extreme — это высшее выражение передовых технологий и производительности материнских плат. Откройте для себя верхние пределы процессоров Intel Core Ultra Series 2, модулей DDR5, графических карт PCIe 5.0, хранилища NVMe, USB-подключения, функциональности Thunderbolt и многого другого — все это упаковано в элегантный корпус с полноцветным 5-дюймовым ЖК-экраном, который может отображать яркие изображения или статистику системы в реальном времени в соответствии с вашими личными вкусами.



Теги товара: e-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
27.7
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 5, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 8xUSB 3.2 Gen 2 (5xType-A, 3xType-C), 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
ROG Maximus Z890 Extreme — это высшее выражение передовых технологий и производительности материнских плат. Откройте для себя верхние пределы процессоров Intel Core Ultra Series 2, модулей DDR5, графических карт PCIe 5.0, хранилища NVMe, USB-подключения, функциональности Thunderbolt и многого другого — все это упаковано в элегантный корпус с полноцветным 5-дюймовым ЖК-экраном, который может отображать яркие изображения или статистику системы в реальном времени в соответствии с вашими личными вкусами.


Теги товара: e-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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