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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX

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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 1
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 2
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 3
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 4
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 5
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 6
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 7
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 8
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 9
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 10
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 11
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 12
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 13
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 14
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 13
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 14
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716653
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, RJ-45, PS/2, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
4.3

Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - это бескомпромиссный инструмент, созданный не для обычных геймеров, а для элиты компьютерных энтузиастов и мировых рекордсменов в области экстремального разгона. Её основное предназначение - достижение максимальных частот оперативной памяти и процессора, что делает её идеальной платформой для соревновательного оверклокинга, бенчмаркинга и построения систем с абсолютной пиковой производительностью. Эта плата станет ультимативной основой для сборок с флагманскими процессорами AMD Ryzen 9, такими как Ryzen 9 9950X или 9900X, где каждый мегагерц и каждая сотая доля секунды имеют значение.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший флагманский чипсет AMD X870E, разработанный для сокета AM5 и раскрывающий полный потенциал процессоров Ryzen 9000-й серии. Чипсет с индексом "E" (Extreme) гарантирует максимально широкую поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для сверхбыстрых NVMe-накопителей. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, ROG CROSSHAIR X870E APEX требует просторного корпуса, который обеспечит достаточно места для установки производительных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента, что критически важно для высокопроизводительных сборок.

Память и расширение

Ключевая особенность модели APEX - всего два слота для оперативной памяти DDR5, что является не ограничением, а инженерным решением для достижения рекордных скоростей. Укороченные и оптимизированные дорожки к процессору позволяют достигать беспрецедентной стабильности на экстремально высоких частотах, недоступных для плат с четырьмя слотами. Для установки графических адаптеров и других устройств плата предлагает два слота PCIe 5.0 x16, а для хранения данных предусмотрено множество слотов M.2, включая поддержку новейшего стандарта PCIe 5.0 с массивными радиаторами для эффективного отвода тепла от самых быстрых NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с колоссальным запасом прочности, что является визитной карточкой серии ROG. Мощная многофазная схема с использованием отборных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов обеспечивает идеально стабильное и чистое напряжение даже при экстремальном разгоне самых энергоемких процессоров. Для питания CPU предусмотрены два усиленных 8-pin разъема, а массивные радиаторы, соединенные тепловой трубкой, эффективно охлаждают зону VRM, гарантируя надежность при длительных нагрузках и в условиях бенч-сессий с жидким азотом.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX оснащена самым современным набором интерфейсов для любых задач. Пользователю доступны порты USB4 и множество высокоскоростных USB 3.2 Gen 2, включая Type-C, а за сетевые возможности отвечает быстрый 5GbE или 2.5GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth. За качественный звук отвечает фирменный кодек SupremeFX с высококачественными компонентами, а для энтузиастов предусмотрен целый арсенал оверклокерских инструментов: POST-индикатор, кнопки Start и Reset, точки замера напряжений и расширенные опции в UEFI BIOS.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю необходимо четко понимать, что ROG CROSSHAIR X870E APEX - это специализированный продукт для достижения максимальной производительности, а не универсальное решение. Два слота DIMM накладывают ограничение на максимальный объем ОЗУ, делая эту плату не лучшим выбором для рабочих станций, требующих 128 ГБ памяти. Для её стабильной работы необходим качественный блок питания с двумя разъемами 8-pin для CPU и высокоэффективная система охлаждения процессора, в идеале - кастомная СЖО или мощная AIO-система. Эта плата создана для тех, кто готов вручную настраивать систему и не боится экспериментировать с параметрами в BIOS для получения лучшего результата.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, RJ-45, PS/2, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX - это бескомпромиссный инструмент, созданный не для обычных геймеров, а для элиты компьютерных энтузиастов и мировых рекордсменов в области экстремального разгона. Её основное предназначение - достижение максимальных частот оперативной памяти и процессора, что делает её идеальной платформой для соревновательного оверклокинга, бенчмаркинга и построения систем с абсолютной пиковой производительностью. Эта плата станет ультимативной основой для сборок с флагманскими процессорами AMD Ryzen 9, такими как Ryzen 9 9950X или 9900X, где каждый мегагерц и каждая сотая доля секунды имеют значение.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший флагманский чипсет AMD X870E, разработанный для сокета AM5 и раскрывающий полный потенциал процессоров Ryzen 9000-й серии. Чипсет с индексом "E" (Extreme) гарантирует максимально широкую поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для сверхбыстрых NVMe-накопителей. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, ROG CROSSHAIR X870E APEX требует просторного корпуса, который обеспечит достаточно места для установки производительных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента, что критически важно для высокопроизводительных сборок.

Память и расширение

Ключевая особенность модели APEX - всего два слота для оперативной памяти DDR5, что является не ограничением, а инженерным решением для достижения рекордных скоростей. Укороченные и оптимизированные дорожки к процессору позволяют достигать беспрецедентной стабильности на экстремально высоких частотах, недоступных для плат с четырьмя слотами. Для установки графических адаптеров и других устройств плата предлагает два слота PCIe 5.0 x16, а для хранения данных предусмотрено множество слотов M.2, включая поддержку новейшего стандарта PCIe 5.0 с массивными радиаторами для эффективного отвода тепла от самых быстрых NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с колоссальным запасом прочности, что является визитной карточкой серии ROG. Мощная многофазная схема с использованием отборных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов обеспечивает идеально стабильное и чистое напряжение даже при экстремальном разгоне самых энергоемких процессоров. Для питания CPU предусмотрены два усиленных 8-pin разъема, а массивные радиаторы, соединенные тепловой трубкой, эффективно охлаждают зону VRM, гарантируя надежность при длительных нагрузках и в условиях бенч-сессий с жидким азотом.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Asus ROG CROSSHAIR X870E APEX оснащена самым современным набором интерфейсов для любых задач. Пользователю доступны порты USB4 и множество высокоскоростных USB 3.2 Gen 2, включая Type-C, а за сетевые возможности отвечает быстрый 5GbE или 2.5GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth. За качественный звук отвечает фирменный кодек SupremeFX с высококачественными компонентами, а для энтузиастов предусмотрен целый арсенал оверклокерских инструментов: POST-индикатор, кнопки Start и Reset, точки замера напряжений и расширенные опции в UEFI BIOS.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю необходимо четко понимать, что ROG CROSSHAIR X870E APEX - это специализированный продукт для достижения максимальной производительности, а не универсальное решение. Два слота DIMM накладывают ограничение на максимальный объем ОЗУ, делая эту плату не лучшим выбором для рабочих станций, требующих 128 ГБ памяти. Для её стабильной работы необходим качественный блок питания с двумя разъемами 8-pin для CPU и высокоэффективная система охлаждения процессора, в идеале - кастомная СЖО или мощная AIO-система. Эта плата создана для тех, кто готов вручную настраивать систему и не боится экспериментировать с параметрами в BIOS для получения лучшего результата.



Теги товара: atx, ddr5
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