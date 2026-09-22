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Материнская плата MSI MEG Z890 ACE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MEG Z890 ACE

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Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 1
Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 2
Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 3
Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 1
  • Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 2
  • Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 3
  • Материнская плата MSI MEG Z890 ACE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716762
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
11 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
4.3

Описание товара Материнская плата MSI MEG Z890 ACE

Материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z890 создана для тех, кто ценит масштабируемость и современные технологии. Пять M.2-слотов позволят легко организовать быстрые хранилища для игр, работы и архивов. Четыре слота под память DDR5 формата DIMM открывают простор для апгрейдов — максимальный объем в 256 ГБ оценят даже требовательные пользователи и профессионалы. Широкий ATX-формат (24,4 см) обеспечивает удобство установки и хорошее охлаждение. Поддержка новейшей версии PCI Express 5.0 позволяет подключать самые современные компоненты. Встроенный модуль Wi-Fi пригодится для стабильной работы без проводов. Socket LGA 1851 — решение для процессоров нового поколения, а исключение SLI/CrossFire делает акцент на эффективных одиночных видеокартах.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MEG Z890 ACE




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
11 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z890 создана для тех, кто ценит масштабируемость и современные технологии. Пять M.2-слотов позволят легко организовать быстрые хранилища для игр, работы и архивов. Четыре слота под память DDR5 формата DIMM открывают простор для апгрейдов — максимальный объем в 256 ГБ оценят даже требовательные пользователи и профессионалы. Широкий ATX-формат (24,4 см) обеспечивает удобство установки и хорошее охлаждение. Поддержка новейшей версии PCI Express 5.0 позволяет подключать самые современные компоненты. Встроенный модуль Wi-Fi пригодится для стабильной работы без проводов. Socket LGA 1851 — решение для процессоров нового поколения, а исключение SLI/CrossFire делает акцент на эффективных одиночных видеокартах.


Теги товара: atx, ddr5
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Отзывы


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