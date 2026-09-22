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Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851

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Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718688
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen 2х2 Type C, 6хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 3хRJ-45, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х30
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851

Материнская плата Asus на чипсете Intel Z890 создана для тех, кто ищет максимальную производительность и возможности для апгрейда. Современный стандарт памяти DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и объёмом до 256 ГБ обеспечивает молниеносную скорость работы в любых задачах — от гейминга до тяжёлых рабочих процессов. Четыре слота DIMM позволяют гибко наращивать память под нужды системы. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки самых мощных видеокарт или дополнительных ускорителей. Форм-фактор ATX (24,4 x 30,5 см) делает плату совместимой с широким спектром корпусов, а четыре разъёма SATA позволяют построить вместительную систему хранения данных. Socket LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам Intel. Эта материнская плата — основа для системы, о которой можно только мечтать.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen 2х2 Type C, 6хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 3хRJ-45, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel Z890 создана для тех, кто ищет максимальную производительность и возможности для апгрейда. Современный стандарт памяти DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и объёмом до 256 ГБ обеспечивает молниеносную скорость работы в любых задачах — от гейминга до тяжёлых рабочих процессов. Четыре слота DIMM позволяют гибко наращивать память под нужды системы. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки самых мощных видеокарт или дополнительных ускорителей. Форм-фактор ATX (24,4 x 30,5 см) делает плату совместимой с широким спектром корпусов, а четыре разъёма SATA позволяют построить вместительную систему хранения данных. Socket LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам Intel. Эта материнская плата — основа для системы, о которой можно только мечтать.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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