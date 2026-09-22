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Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX

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Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 1
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 2
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Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 5
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 6
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 7
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 8
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 9
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 10
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 11
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 12
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 13
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 14
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 15
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 16
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 17
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 18
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 19
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 20
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 21
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 22
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 23
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Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 25
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
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  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 2
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  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 4
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  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 13
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 14
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 15
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 16
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 17
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 18
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 19
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 20
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 21
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 22
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 23
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 24
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 25
  • Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716655
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
3.95

Описание товара Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - это специализированный инструмент, созданный для бескомпромиссных энтузиастов и оверклокеров, стремящихся к мировым рекордам. Она идеально подходит для построения экстремальных систем, нацеленных на достижение максимальных частот процессора и, в особенности, оперативной памяти. Эта плата станет вершиной сборки для киберспортсменов и геймеров, для которых важен каждый кадр в секунду и минимальные задержки, а также для тех, кто создает уникальные выставочные ПК с фокусом на абсолютную производительность. Оптимальным выбором для нее станут флагманские процессоры Intel нового поколения с разблокированным множителем (серии "K" и "KS") под сокет LGA 1851.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для раскрытия полного потенциала новейших процессоров Intel Core. Он предлагает максимальные возможности для разгона и поддерживает самые современные интерфейсы. Плата оснащена процессорным разъемом (сокетом) LGA 1851, что делает ее совместимой исключительно с будущими поколениями процессоров Intel и несовместимой с предыдущими на LGA 1700. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, ROG MAXIMUS Z890 APEX легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, однако ее развитая система питания и охлаждения может потребовать дополнительного пространства, что стоит учесть при выборе корпуса.

Память и расширение

Ключевая особенность модели APEX - ее фокус на экстремальном разгоне оперативной памяти. На плате установлено всего два слота DIMM для памяти стандарта DDR5, что является осознанным инженерным решением для минимизации длины сигнальных дорожек и достижения феноменальных частот, недоступных для четырехслотовых плат. Это позволяет энтузиастам выжимать максимум из двухканального режима, добиваясь высочайшей пропускной способности и минимальных таймингов. Для установки видеокарты и других устройств предусмотрены слоты расширения PCIe 5.0, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe и массивными радиаторами для эффективного охлаждения, включая поддержку новейшего интерфейса PCIe 5.0 для SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX спроектирована с колоссальным запасом прочности для самых экстремальных нагрузок, включая охлаждение жидким азотом. Она включает в себя многофазную схему с использованием высококачественных силовых каскадов (мосфетов), рассчитанных на высокий ток, и массивных радиаторов для стабильного охлаждения. Питание на процессор подается через два усиленных 8-pin разъема, что обеспечивает безупречную стабильность напряжения даже при серьезном разгоне самых мощных CPU. Такая мощная подсистема VRM является гарантией отсутствия просадок производительности под любой нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов для подключения любой периферии. Вы получите множество высокоскоростных портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и универсальный Type-C, который может поддерживать Thunderbolt 4 или USB4. За сетевые подключения отвечают сверхбыстрый 2.5GbE или даже 10GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth последней версии, обеспечивающий минимальные задержки в беспроводной сети. За высокое качество звука отвечает флагманский аудиокодек SupremeFX, дополненный качественным ЦАП, а для удобства оверклокеров на самой плате присутствуют кнопки включения, перезагрузки, POST-индикатор и точки замера напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что эта плата - выбор энтузиаста, а не универсальное решение. Ее главное ограничение и одновременно преимущество - два слота для оперативной памяти, что делает ее не лучшим выбором для рабочих станций, где требуется большой объем RAM (например, 128 ГБ). Для работы с этой платой потребуется процессор нового поколения под сокет LGA 1851, мощный блок питания с двумя разъемами 8-pin для CPU и эффективная система охлаждения (AIO или кастомная СЖО). Начинающим сборщикам стоит внимательно изучить инструкцию, особенно в части установки и настройки высокочастотной памяти, для которой может потребоваться обновление BIOS до последней версии.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - это специализированный инструмент, созданный для бескомпромиссных энтузиастов и оверклокеров, стремящихся к мировым рекордам. Она идеально подходит для построения экстремальных систем, нацеленных на достижение максимальных частот процессора и, в особенности, оперативной памяти. Эта плата станет вершиной сборки для киберспортсменов и геймеров, для которых важен каждый кадр в секунду и минимальные задержки, а также для тех, кто создает уникальные выставочные ПК с фокусом на абсолютную производительность. Оптимальным выбором для нее станут флагманские процессоры Intel нового поколения с разблокированным множителем (серии "K" и "KS") под сокет LGA 1851.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для раскрытия полного потенциала новейших процессоров Intel Core. Он предлагает максимальные возможности для разгона и поддерживает самые современные интерфейсы. Плата оснащена процессорным разъемом (сокетом) LGA 1851, что делает ее совместимой исключительно с будущими поколениями процессоров Intel и несовместимой с предыдущими на LGA 1700. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, ROG MAXIMUS Z890 APEX легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, однако ее развитая система питания и охлаждения может потребовать дополнительного пространства, что стоит учесть при выборе корпуса.

Память и расширение

Ключевая особенность модели APEX - ее фокус на экстремальном разгоне оперативной памяти. На плате установлено всего два слота DIMM для памяти стандарта DDR5, что является осознанным инженерным решением для минимизации длины сигнальных дорожек и достижения феноменальных частот, недоступных для четырехслотовых плат. Это позволяет энтузиастам выжимать максимум из двухканального режима, добиваясь высочайшей пропускной способности и минимальных таймингов. Для установки видеокарты и других устройств предусмотрены слоты расширения PCIe 5.0, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe и массивными радиаторами для эффективного охлаждения, включая поддержку новейшего интерфейса PCIe 5.0 для SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX спроектирована с колоссальным запасом прочности для самых экстремальных нагрузок, включая охлаждение жидким азотом. Она включает в себя многофазную схему с использованием высококачественных силовых каскадов (мосфетов), рассчитанных на высокий ток, и массивных радиаторов для стабильного охлаждения. Питание на процессор подается через два усиленных 8-pin разъема, что обеспечивает безупречную стабильность напряжения даже при серьезном разгоне самых мощных CPU. Такая мощная подсистема VRM является гарантией отсутствия просадок производительности под любой нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов для подключения любой периферии. Вы получите множество высокоскоростных портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и универсальный Type-C, который может поддерживать Thunderbolt 4 или USB4. За сетевые подключения отвечают сверхбыстрый 2.5GbE или даже 10GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth последней версии, обеспечивающий минимальные задержки в беспроводной сети. За высокое качество звука отвечает флагманский аудиокодек SupremeFX, дополненный качественным ЦАП, а для удобства оверклокеров на самой плате присутствуют кнопки включения, перезагрузки, POST-индикатор и точки замера напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что эта плата - выбор энтузиаста, а не универсальное решение. Ее главное ограничение и одновременно преимущество - два слота для оперативной памяти, что делает ее не лучшим выбором для рабочих станций, где требуется большой объем RAM (например, 128 ГБ). Для работы с этой платой потребуется процессор нового поколения под сокет LGA 1851, мощный блок питания с двумя разъемами 8-pin для CPU и эффективная система охлаждения (AIO или кастомная СЖО). Начинающим сборщикам стоит внимательно изучить инструкцию, особенно в части установки и настройки высокочастотной памяти, для которой может потребоваться обновление BIOS до последней версии.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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