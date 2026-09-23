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Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733110
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х10
Вес, кг.
3.79

Описание товара Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5

Откройте для себя мощь и гибкость материнской платы Gigabyte на чипсете AMD X870E – идеальное решение для сборки игровой или рабочей системы. Пять слотов M.2 обеспечивают невероятно быстрый доступ к данным и позволяют создать внушительный массив накопителей, чтобы ни один проект не тормозил. Четыре слота под современную память DDR5 дают возможность разогнать систему до 256 ГБ — максимум ресурсов для самых требовательных приложений и многозадачности. Форм-фактор ATX и поддержка слотов DIMM отлично впишутся в продвинутую сборку на новом сокете AM5. PCI Express 5.0 открывает двери к новейшим видеокартам и быстрейшему обмену данными. Отдельное преимущество — 7.1-канальный звук для полного погружения в игры и фильмы, а встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов. Gigabyte создала платформу, которая даёт максимум разгона и современности — фундамент для вашего безграничного апгрейда.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и гибкость материнской платы Gigabyte на чипсете AMD X870E – идеальное решение для сборки игровой или рабочей системы. Пять слотов M.2 обеспечивают невероятно быстрый доступ к данным и позволяют создать внушительный массив накопителей, чтобы ни один проект не тормозил. Четыре слота под современную память DDR5 дают возможность разогнать систему до 256 ГБ — максимум ресурсов для самых требовательных приложений и многозадачности. Форм-фактор ATX и поддержка слотов DIMM отлично впишутся в продвинутую сборку на новом сокете AM5. PCI Express 5.0 открывает двери к новейшим видеокартам и быстрейшему обмену данными. Отдельное преимущество — 7.1-канальный звук для полного погружения в игры и фильмы, а встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов. Gigabyte создала платформу, которая даёт максимум разгона и современности — фундамент для вашего безграничного апгрейда.


Теги товара: atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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