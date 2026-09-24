Top.Mail.Ru
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 1
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 2
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 3
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 4
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 5
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 6
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 7
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: 24 Etudes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 1
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 2
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 3
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 4
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 5
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 6
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 7
  • Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732497178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: 24 Etudes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 In C, No. 2 In A Minor, No. 3 In E, No. 4 In C Sharp Minor, No. 5 In G Flat, No. 6 In E Fat Minor, No. 7 In C, No. 8 In F, No. 9 In F Minor, No. 10 In A Flat, No. 11 In E Flat, No. 12 In C Minor, No. 1 In A Flat, No. 2 In F Minor, No. 3 In F, No. 4 In A Minor, No. 5 In E Minor, No. 6 In G Sharp Minor, No. 7 In C Sharp Minor, No. 8 In D Flat, No. 9 In G Flat, No. 10 In B Minor, No. 11 In A Minor, No. 12 In C Minor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка

«Этот парень играет лучше любого из нас!» — прокомментировал легендарный Артур Рубинштейн игру 18-летнего Маурицио Поллини. Шел 1960 год, Рубинштейн был членом жюри Международного конкурса имени Шопена, где Поллини завоевал первую премию. Внезапно музыкальный мир оказался у ног молодого пианиста. Компания EMI предложила ему эксклюзивный контракт на запись, и в том же году были сделаны две записи: Концерт для фортепиано с оркестром ми минор Шопена и Этюды соч. 10 и 25. Однако Поллини без объяснения причин запретил второй релиз и спонтанно исчез из поля зрения СМИ. Лишь в более поздние годы Поллини изменил свое решение, и в 2011 году он разрешил запоздалый релиз. В память о пианисте, скончавшемся в 2024 году, запись 1960 года теперь издается на виниле. Отправной точкой для каждого из 24 этюдов служит техническая тема. Однако Шопен наполнил каждый этюд глубоким поэтическим стержнем, и впоследствии музыканты дали им прозвища вроде «Зимний ветер», «Водопад» или «Эолова арфа». Бесчисленные пианисты взялись за задачу донести суть каждого миниатюрного шедевра до слушателя. «Молодой Поллини слушает искоса, не торопясь, задаёт вопросы», — еженедельник Die Zeit сравнил запись 1960 года с более поздней записью пианиста. Любопытство и целеустремлённость характеризуют раннюю интерпретацию 18-летнего музыканта. Британская газета Guardian также отметила переиздание в 2011 году: «Если и существует более естественная и безупречная запись этюдов, чем эта запись 1960 года, то я её не слышал», — восхищался критик.

Отзывы о товаре Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732497178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: 24 Etudes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 In C, No. 2 In A Minor, No. 3 In E, No. 4 In C Sharp Minor, No. 5 In G Flat, No. 6 In E Fat Minor, No. 7 In C, No. 8 In F, No. 9 In F Minor, No. 10 In A Flat, No. 11 In E Flat, No. 12 In C Minor, No. 1 In A Flat, No. 2 In F Minor, No. 3 In F, No. 4 In A Minor, No. 5 In E Minor, No. 6 In G Sharp Minor, No. 7 In C Sharp Minor, No. 8 In D Flat, No. 9 In G Flat, No. 10 In B Minor, No. 11 In A Minor, No. 12 In C Minor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Этот парень играет лучше любого из нас!» — прокомментировал легендарный Артур Рубинштейн игру 18-летнего Маурицио Поллини. Шел 1960 год, Рубинштейн был членом жюри Международного конкурса имени Шопена, где Поллини завоевал первую премию. Внезапно музыкальный мир оказался у ног молодого пианиста. Компания EMI предложила ему эксклюзивный контракт на запись, и в том же году были сделаны две записи: Концерт для фортепиано с оркестром ми минор Шопена и Этюды соч. 10 и 25. Однако Поллини без объяснения причин запретил второй релиз и спонтанно исчез из поля зрения СМИ. Лишь в более поздние годы Поллини изменил свое решение, и в 2011 году он разрешил запоздалый релиз. В память о пианисте, скончавшемся в 2024 году, запись 1960 года теперь издается на виниле. Отправной точкой для каждого из 24 этюдов служит техническая тема. Однако Шопен наполнил каждый этюд глубоким поэтическим стержнем, и впоследствии музыканты дали им прозвища вроде «Зимний ветер», «Водопад» или «Эолова арфа». Бесчисленные пианисты взялись за задачу донести суть каждого миниатюрного шедевра до слушателя. «Молодой Поллини слушает искоса, не торопясь, задаёт вопросы», — еженедельник Die Zeit сравнил запись 1960 года с более поздней записью пианиста. Любопытство и целеустремлённость характеризуют раннюю интерпретацию 18-летнего музыканта. Британская газета Guardian также отметила переиздание в 2011 году: «Если и существует более естественная и безупречная запись этюдов, чем эта запись 1960 года, то я её не слышал», — восхищался критик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка - купить по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...