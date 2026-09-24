Описание товара Maurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая пластинка

«Этот парень играет лучше любого из нас!» — прокомментировал легендарный Артур Рубинштейн игру 18-летнего Маурицио Поллини. Шел 1960 год, Рубинштейн был членом жюри Международного конкурса имени Шопена, где Поллини завоевал первую премию. Внезапно музыкальный мир оказался у ног молодого пианиста. Компания EMI предложила ему эксклюзивный контракт на запись, и в том же году были сделаны две записи: Концерт для фортепиано с оркестром ми минор Шопена и Этюды соч. 10 и 25. Однако Поллини без объяснения причин запретил второй релиз и спонтанно исчез из поля зрения СМИ. Лишь в более поздние годы Поллини изменил свое решение, и в 2011 году он разрешил запоздалый релиз. В память о пианисте, скончавшемся в 2024 году, запись 1960 года теперь издается на виниле. Отправной точкой для каждого из 24 этюдов служит техническая тема. Однако Шопен наполнил каждый этюд глубоким поэтическим стержнем, и впоследствии музыканты дали им прозвища вроде «Зимний ветер», «Водопад» или «Эолова арфа». Бесчисленные пианисты взялись за задачу донести суть каждого миниатюрного шедевра до слушателя. «Молодой Поллини слушает искоса, не торопясь, задаёт вопросы», — еженедельник Die Zeit сравнил запись 1960 года с более поздней записью пианиста. Любопытство и целеустремлённость характеризуют раннюю интерпретацию 18-летнего музыканта. Британская газета Guardian также отметила переиздание в 2011 году: «Если и существует более естественная и безупречная запись этюдов, чем эта запись 1960 года, то я её не слышал», — восхищался критик.