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Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка

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Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 3
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 4
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 5
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 6
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 7
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 8
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 9
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 10
Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 3
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 4
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 5
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 6
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 7
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 8
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 9
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 10
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)

Отзывы о товаре Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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