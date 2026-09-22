Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Breakthrough
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
J&R Adventures
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
J&R Adventures
Barcode
[0061297906086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Breakthrough
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Breakthrough, Trigger Finger, I'll Take The Blame, Drive By The Exit Sign, Broken Record, Shake This Ground, Still Walking With Me, Life After Dark, You Don't Own Me, Pain's On Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка

Титан блюз-рока Джо Бонамасса возвращается с «Breakthrough», своим мощным новым студийным альбомом, который выйдет 18 июля 2025 года. Спродюсированный его давним соавтором Кевином Ширли (Iron Maiden, The Black Crowes, Journey) и написанный совместно с удостоенным премии Грэмми продюсером Томом Хэмбриджем (Buddy Guy, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd), «Breakthrough» показывает Бонамассу на пике его творческих сил. Альбом расширяет его фирменное звучание, оставаясь верным глубоким блюзовым корням, которые заложили основу его легендарной карьеры. С более чем 50 альбомами и беспрецедентными 28 альбомами № 1 Billboard Blues Бонамасса в очередной раз доказывает, что он не только сохраняет блюз живым, но и ведёт его в будущее.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
J&R Adventures
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
J&R Adventures
Barcode
[0061297906086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Breakthrough
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Breakthrough, Trigger Finger, I'll Take The Blame, Drive By The Exit Sign, Broken Record, Shake This Ground, Still Walking With Me, Life After Dark, You Don't Own Me, Pain's On Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Титан блюз-рока Джо Бонамасса возвращается с «Breakthrough», своим мощным новым студийным альбомом, который выйдет 18 июля 2025 года. Спродюсированный его давним соавтором Кевином Ширли (Iron Maiden, The Black Crowes, Journey) и написанный совместно с удостоенным премии Грэмми продюсером Томом Хэмбриджем (Buddy Guy, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd), «Breakthrough» показывает Бонамассу на пике его творческих сил. Альбом расширяет его фирменное звучание, оставаясь верным глубоким блюзовым корням, которые заложили основу его легендарной карьеры. С более чем 50 альбомами и беспрецедентными 28 альбомами № 1 Billboard Blues Бонамасса в очередной раз доказывает, что он не только сохраняет блюз живым, но и ведёт его в будущее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...