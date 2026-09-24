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Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка

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Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 1
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 2
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 3
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 4
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 5
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 6
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 7
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 8
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 9
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 10
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 11
Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve & Virgil Howe
Альбом (сингл)
Lunar Mist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 6
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 7
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 8
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 9
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 10
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 11
  • Steve &amp; Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587151911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve & Virgil Howe
Альбом (сингл)
Lunar Mist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lunar Mist, More Than You Know, Plexus, Mariah's Theme, A Month Of Sun, As If Between, Never Less, Lothian's Way, Free Spirit, Eternal, Dirama, Pinnacle, Pagoda, Martian Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lunar Mist, More Than You Know, Plexus, Mariah's Theme, A Month Of Sun, As If Between, Never Less, Lothian's Way, Free Spirit, Eternal, Dirama, Pinnacle, Pagoda, Martian Mood



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587151911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve & Virgil Howe
Альбом (сингл)
Lunar Mist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lunar Mist, More Than You Know, Plexus, Mariah's Theme, A Month Of Sun, As If Between, Never Less, Lothian's Way, Free Spirit, Eternal, Dirama, Pinnacle, Pagoda, Martian Mood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lunar Mist, More Than You Know, Plexus, Mariah's Theme, A Month Of Sun, As If Between, Never Less, Lothian's Way, Free Spirit, Eternal, Dirama, Pinnacle, Pagoda, Martian Mood


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve & Virgil Howe - Lunar Mist (0196587151911) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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