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Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка

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Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 1
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 2
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 3
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 4
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 5
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 6
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 7
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 8
Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Espresso
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715732
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Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012133651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Espresso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Topside, Shadow Dance, Mojito Ride, Il Boccalone, Submarine, Bulgogi, One Afternoon, Mister Magic, Promenade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Topside, Shadow Dance, Mojito Ride, Il Boccalone, Submarine, Bulgogi, One Afternoon, Mister Magic, Promenade

Отзывы о товаре Bob James - Espresso (Audiophile Edition) (4897012133651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012133651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Espresso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Topside, Shadow Dance, Mojito Ride, Il Boccalone, Submarine, Bulgogi, One Afternoon, Mister Magic, Promenade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Topside, Shadow Dance, Mojito Ride, Il Boccalone, Submarine, Bulgogi, One Afternoon, Mister Magic, Promenade
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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