Chantal Chamberland - Temptation (Audiophile Edition) (4895241412189) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715731
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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241412189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Temptation, Beautiful Life, Love Never Felt So Good, Miss Sarajevo, Chasing Cars, I Put A Spell On You, Believe, Ain't No Sunshine / I Can't Stand the Rain, I Wanna Dance With Somebody, I Want A Little Sugar In My Bowl, I Think of You, I Don't Want To Talk About It, Syrup And Honey, Mama This One's For You, Simply Falling, Wayfaring Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chantal Chamberland - Temptation (Audiophile Edition) (4895241412189) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Temptation, Beautiful Life, Love Never Felt So Good, Miss Sarajevo, Chasing Cars, I Put A Spell On You, Believe, Ain't No Sunshine / I Can't Stand the Rain, I Wanna Dance With Somebody, I Want A Little Sugar In My Bowl, I Think of You, I Don't Want To Talk About It, Syrup And Honey, Mama This One's For You, Simply Falling, Wayfaring Stranger
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Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241412189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Temptation, Beautiful Life, Love Never Felt So Good, Miss Sarajevo, Chasing Cars, I Put A Spell On You, Believe, Ain't No Sunshine / I Can't Stand the Rain, I Wanna Dance With Somebody, I Want A Little Sugar In My Bowl, I Think of You, I Don't Want To Talk About It, Syrup And Honey, Mama This One's For You, Simply Falling, Wayfaring Stranger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Temptation, Beautiful Life, Love Never Felt So Good, Miss Sarajevo, Chasing Cars, I Put A Spell On You, Believe, Ain't No Sunshine / I Can't Stand the Rain, I Wanna Dance With Somebody, I Want A Little Sugar In My Bowl, I Think of You, I Don't Want To Talk About It, Syrup And Honey, Mama This One's For You, Simply Falling, Wayfaring Stranger
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Chantal Chamberland - Temptation (Audiophile Edition) (4895241412189) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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