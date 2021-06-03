David Gilmour - Live At Pompeii (Box) (0889854649715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
LIVE AT POMPEII
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152024
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854649715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
LIVE AT POMPEII
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces of Stone, What Do You Want From Me, The Blue, The Great Gig in the Sky, A Boat Lies Waiting, Wish You Were Here, Money, In Any Tongue, High Hopes, One of These Days, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Fat Old Sun, Coming Back to Life, On an Island, Today, Sorrow, Run Like Hell, Time / Breathe (In The Air) (reprise), Comfortably Numb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Gilmour - Live At Pompeii (Box) (0889854649715) виниловая пластинка
Track List
|A1
|5 A.M.
|3:13
|A2
|Rattle That Lock
|5:21
|A3
|Faces Of Stone
|6:00
|A4
|What Do You Want From Me
|4:41
|B1
|The Blue
|6:34
|B2
|The Great Gig In The Sky
|6:02
|B3
|A Boat Lies Waiting
|4:56
|C1
|Wish You Were Here
|5:18
|C2
|Money
|8:13
|C3
|In Any Tongue
|7:56
|D1
|High Hopes
|9:38
|D2
|One Of These Days
|6:25
|E1
|Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)
|12:30
|E2
|Fat Old Sun
|6:24
|F1
|Coming Back To Life
|7:10
|F2
|On An Island
|7:05
|F3
|Today
|6:43
|G1
|Sorrow
|10:51
|G2
|Run Like Hell
|7:23
|H1
|Time / Breathe (In The Air) (Reprise)
|6:45
|H2
|Comfortably Numb
|9:58
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854649715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
LIVE AT POMPEII
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces of Stone, What Do You Want From Me, The Blue, The Great Gig in the Sky, A Boat Lies Waiting, Wish You Were Here, Money, In Any Tongue, High Hopes, One of These Days, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Fat Old Sun, Coming Back to Life, On an Island, Today, Sorrow, Run Like Hell, Time / Breathe (In The Air) (reprise), Comfortably Numb
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|5 A.M.
|3:13
|A2
|Rattle That Lock
|5:21
|A3
|Faces Of Stone
|6:00
|A4
|What Do You Want From Me
|4:41
|B1
|The Blue
|6:34
|B2
|The Great Gig In The Sky
|6:02
|B3
|A Boat Lies Waiting
|4:56
|C1
|Wish You Were Here
|5:18
|C2
|Money
|8:13
|C3
|In Any Tongue
|7:56
|D1
|High Hopes
|9:38
|D2
|One Of These Days
|6:25
|E1
|Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)
|12:30
|E2
|Fat Old Sun
|6:24
|F1
|Coming Back To Life
|7:10
|F2
|On An Island
|7:05
|F3
|Today
|6:43
|G1
|Sorrow
|10:51
|G2
|Run Like Hell
|7:23
|H1
|Time / Breathe (In The Air) (Reprise)
|6:45
|H2
|Comfortably Numb
|9:58
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Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Красивый и качественный 4-дисковый виниловый бокс-сэт великого Дэвида Гилмора. Неповторимая атмосфера Пинк Флойд присутствует в каждой ноте, хотя это сольный альбом гитариста и, помимо собственно классических композиций ПФ, исполнялись и песни из сольного творчества маэстро
Недостатки:
Нет кода для скачивания мп3 или приложения в виде СД-дисков. Но для издания Таких людей это нормально. Только винил, только олдскул
Комментарий:
После смерти в 2008 году клавишника Рика Райта (мир его праху) стало ясно, что живых выступлений Пинк Флойд больше ждать не стоит. Монументальный концертник Гилмора - это живительная таблетка таким как я страстным поклонникам творчества великой группы. И место записи выбрано не случайно, само собой. Наслаждайтесь!
David Gilmour - Live At Pompeii (Box) (0889854649715) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре David Gilmour - Live At Pompeii (Box) (0889854649715) виниловая пластинка
Достоинства:
Красивый и качественный 4-дисковый виниловый бокс-сэт великого Дэвида Гилмора. Неповторимая атмосфера Пинк Флойд присутствует в каждой ноте, хотя это сольный альбом гитариста и, помимо собственно классических композиций ПФ, исполнялись и песни из сольного творчества маэстро
Недостатки:
Нет кода для скачивания мп3 или приложения в виде СД-дисков. Но для издания Таких людей это нормально. Только винил, только олдскул
Комментарий:
После смерти в 2008 году клавишника Рика Райта (мир его праху) стало ясно, что живых выступлений Пинк Флойд больше ждать не стоит. Монументальный концертник Гилмора - это живительная таблетка таким как я страстным поклонникам творчества великой группы. И место записи выбрано не случайно, само собой. Наслаждайтесь!