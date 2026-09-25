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Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка

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Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 1
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 2
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 3
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 4
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 5
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 6
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Fourplay
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 1
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 2
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 3
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 4
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 5
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 6
  • Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4897012134597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Fourplay
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bali Run, Eastbound, Foreplay, Moonjogger, Max-O-Man, After The Dance, Quadrille, Midnight Stroll, October Morning, Wish You Were Here, Rain Forest, After The Dance (Long Version) feat.El Debarge
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Fourplay / Fourplay (Limited) (2LP) — это эксклюзивное издание, которое подарит вам уникальную атмосферу современного джаза и фьюжн. Коллектив Fourplay, состоящий из талантливых музыкантов, создает великолепное звучание, blending мелодии с высококачественной инструментовкой, что делает этот альбом настоящим шедевром. Это ограниченное издание станет незаменимым дополнением вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться каждой нотой этого выдающегося альбома!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4897012134597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Fourplay
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bali Run, Eastbound, Foreplay, Moonjogger, Max-O-Man, After The Dance, Quadrille, Midnight Stroll, October Morning, Wish You Were Here, Rain Forest, After The Dance (Long Version) feat.El Debarge
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Виниловая пластинка Fourplay / Fourplay (Limited) (2LP) — это эксклюзивное издание, которое подарит вам уникальную атмосферу современного джаза и фьюжн. Коллектив Fourplay, состоящий из талантливых музыкантов, создает великолепное звучание, blending мелодии с высококачественной инструментовкой, что делает этот альбом настоящим шедевром. Это ограниченное издание станет незаменимым дополнением вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться каждой нотой этого выдающегося альбома!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fourplay - Fourplay (Analogue) (4897012134597) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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