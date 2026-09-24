Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%8 590 руб. 10 687 руб.
В наличии
Код товара: 707696
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8 590 руб. -20%
10 687 руб.
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Характеристики
Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка
Выделенный из номинированного на премию «Грэмми» суперделюкс-издания Diamonds And Pearls в качестве отдельного произведения и впервые эксклюзивно выпущенный ко Дню музыкального магазина, этот комплект из трех виниловых пластинок включает в себя полное концертное выступление Принса и The NPG, анонсирующее турне Diamonds And Pearls в небольшом миннеаполисском клубе Принса Glam Slam в январе 1992 года. Сведенный с 24-трековой мастер-версии, альбом длится чуть более 100 минут энергичного, насыщенного грувом великолепия под руководством единственного и неповторимого Принса, запечатлевшего чистую радость и чувство бесконечных возможностей, которые стали отличительной чертой этой эпохи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Выделенный из номинированного на премию «Грэмми» суперделюкс-издания Diamonds And Pearls в качестве отдельного произведения и впервые эксклюзивно выпущенный ко Дню музыкального магазина, этот комплект из трех виниловых пластинок включает в себя полное концертное выступление Принса и The NPG, анонсирующее турне Diamonds And Pearls в небольшом миннеаполисском клубе Принса Glam Slam в январе 1992 года. Сведенный с 24-трековой мастер-версии, альбом длится чуть более 100 минут энергичного, насыщенного грувом великолепия под руководством единственного и неповторимого Принса, запечатлевшего чистую радость и чувство бесконечных возможностей, которые стали отличительной чертой этой эпохи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - стоимость товара 8590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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