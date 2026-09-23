Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб.
В наличии
Код товара: 627573
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dpdg
Barcode
[8435395503522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Johnny One Note. Minor Adjustment. All Of You. Squatty Roo. Bogota. Lollipops &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Roses. Tangerine. Keep On Keeping On. Minor Moods. But Not For Me.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dpdg
Barcode
[8435395503522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Johnny One Note. Minor Adjustment. All Of You. Squatty Roo. Bogota. Lollipops &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Roses. Tangerine. Keep On Keeping On. Minor Moods. But Not For Me.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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