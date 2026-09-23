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Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка

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Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 1
Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 2
Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
All Is Dream
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка
8 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5013929181694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
All Is Dream
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Dark Is Rising, Tides Of The Moon, Chains, Lincolns Eyes, Nite And Fog, Little Rhymes, A Drop In Time, Youre My Queen, Spiders And Flies, Hercules, Planet Caravan, Streets Of Laredo, I Keep A Close Watch, Nocturne In C# Minor, Opus 27, No. 1, Blue Skies, Mascara Tears, Lucy In The Sky With Diamonds, The Brook Room, Silver And Gold, A Drop In Time (Demo), Where Mountains Start To Rise, Back Into The Sun (Youre The One), A Quick One At Arties 44, Mr. Moonlight Will Come, Cool Waves, Hercules (Demo)

Отзывы о товаре Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5013929181694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
All Is Dream
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Dark Is Rising, Tides Of The Moon, Chains, Lincolns Eyes, Nite And Fog, Little Rhymes, A Drop In Time, Youre My Queen, Spiders And Flies, Hercules, Planet Caravan, Streets Of Laredo, I Keep A Close Watch, Nocturne In C# Minor, Opus 27, No. 1, Blue Skies, Mascara Tears, Lucy In The Sky With Diamonds, The Brook Room, Silver And Gold, A Drop In Time (Demo), Where Mountains Start To Rise, Back Into The Sun (Youre The One), A Quick One At Arties 44, Mr. Moonlight Will Come, Cool Waves, Hercules (Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая пластинка - по цене 8750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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