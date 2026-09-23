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Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка

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Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 1
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 2
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 3
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 4
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 5
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 6
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 7
Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 3
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 4
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 5
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 6
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 7
  • Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка
8 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197602054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Giacomo Puccini: Tosca
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка

Джакомо Пуччини: Тоска. Джузеппе Ди Стефано, Мария Каллас, Тито Гобби, Франко Калабрезе, Анджело Меркуриали, La Scala Choir, La Scala Orchestra, Виктор де Сабата, 1953 год. Как бы ни были прекрасны выступления Гобби и Ди Стефано, как бы ни было великолепно драматическое дирижирование де Сабаты, наибольшее изумление вызывает неповторимая Каллас в главной партии. (.) Каллас несравненна в роли Тоски". (Gramophone)



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197602054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Giacomo Puccini: Tosca
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джакомо Пуччини: Тоска. Джузеппе Ди Стефано, Мария Каллас, Тито Гобби, Франко Калабрезе, Анджело Меркуриали, La Scala Choir, La Scala Orchestra, Виктор де Сабата, 1953 год. Как бы ни были прекрасны выступления Гобби и Ди Стефано, как бы ни было великолепно драматическое дирижирование де Сабаты, наибольшее изумление вызывает неповторимая Каллас в главной партии. (.) Каллас несравненна в роли Тоски". (Gramophone)


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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