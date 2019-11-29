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The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка

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The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 1
The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 2
The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 
Начислим 261 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388001
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка
8 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRETENDERS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию PRETENDERS, THE

Коллекция PRETENDERS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497850136]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка

Track List

AStop Your Sobbing
BThe Wait
CKid
DTattooed Love Boys
EBrass In Pocket
F1Swinging London
F2Nervous But Shy
GTalk Of The Town
HCuban Slide
IMessage of Love
JPorcelain
K1What You Gonna Do About It?
K2Stop Your Sobbin' (Original Pretenders Demo Version)
LDay After Day
MIn The Sticks
NI Go To Sleep
O1The English Roses (Live)
O2Louie, Louie (Live)



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497850136]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание

Track List

AStop Your Sobbing
BThe Wait
CKid
DTattooed Love Boys
EBrass In Pocket
F1Swinging London
F2Nervous But Shy
GTalk Of The Town
HCuban Slide
IMessage of Love
JPorcelain
K1What You Gonna Do About It?
K2Stop Your Sobbin' (Original Pretenders Demo Version)
LDay After Day
MIn The Sticks
NI Go To Sleep
O1The English Roses (Live)
O2Louie, Louie (Live)


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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