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Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка

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Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 6
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 7
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 8
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 6
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 7
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 8
  • Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка
8 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Трек-лист
Candy Shop, Tea & Thorazine, Wishing For Contentment, Wait, The Idiot’s Genius, Vidalia, Beware, Dora Goes To Town, Feetlips, And So…, Coney Island Shuffle, Respiration, (What’s Your) Angle?, The Confession, Beware (Reprise)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка

«Oh! The Grandeur» — студийный альбом группы Andrew Bird's Bowl of Fire, выпущенный 24 августа 1999 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Трек-лист
Candy Shop, Tea & Thorazine, Wishing For Contentment, Wait, The Idiot’s Genius, Vidalia, Beware, Dora Goes To Town, Feetlips, And So…, Coney Island Shuffle, Respiration, (What’s Your) Angle?, The Confession, Beware (Reprise)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Oh! The Grandeur» — студийный альбом группы Andrew Bird's Bowl of Fire, выпущенный 24 августа 1999 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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