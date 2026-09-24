Eugene Istomin - Mozart: Piano Concertos No.21 & 24 (Analogue) (0030911250614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mozart, Eugene Istomin, Gerard Schwarz, Seattle Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Piano Concertos No. 21 & 24
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб.
В наличии
Код товара: 665161
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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911250614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mozart, Eugene Istomin, Gerard Schwarz, Seattle Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Piano Concertos No. 21 & 24
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro Maestoso, Andante, Allegro Vivace Assai, Allegro, Larghetto, Allegretto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eugene Istomin - Mozart: Piano Concertos No.21 & 24 (Analogue) (0030911250614) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro Maestoso, Andante, Allegro Vivace Assai, Allegro, Larghetto, Allegretto
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Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911250614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mozart, Eugene Istomin, Gerard Schwarz, Seattle Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Piano Concertos No. 21 & 24
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro Maestoso, Andante, Allegro Vivace Assai, Allegro, Larghetto, Allegretto
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro Maestoso, Andante, Allegro Vivace Assai, Allegro, Larghetto, Allegretto
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Eugene Istomin - Mozart: Piano Concertos No.21 & 24 (Analogue) (0030911250614) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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