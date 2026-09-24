Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка
"Bombay Calling (Live In '95)" - концертный альбом Deep Purple, записанный во время выступления группы в городе Мумбаи (Индия) 18 апреля 1995 года. Индийская пресса объявила выступление "лучшим рок-концертом, когда-либо происходившем в Индии". Издание на тройном двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит бонусный DVD с видеозаписью концерта. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple - гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс, считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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