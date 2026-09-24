Common - Like Water For Chocolate (0602547148612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Common
Альбом (сингл)
Like Water For Chocolate
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
В наличии
Код товара: 695950
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602547148612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Common
Альбом (сингл)
Like Water For Chocolate
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Time Travelin (A Tribute To Fela), Heat, Cold Blooded, Dooinit, The Light Funky For You, The Questions, Time Travelin Reprise, The 6th Sense, A Film Called (Pimp), Nag Champa (Afrodisiac For The World), Thelonius, Payback Is A Grandmother, Geto Heaven Part Two, A Song For Assata, All My Children
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Common - Like Water For Chocolate (0602547148612) виниловая пластинка
Четвертый альбом Лонни Рашида Линни-мл. Альбом был прорывом для Common’а и получил платиновый статус. Лонни Рашид Линн-мл. (англ. Lonnie Rashid Lynn, Jr., 13 марта 1972), известный как Common (рус. Коммон) — актёр и рэп-исполнитель. Common дебютировал в 1992 году с альбомом «Can I Borrow a Dollarx», благодаря которому получил признание множества андеграундных рэперов в конце 90-х, после чего он присоединился к Soulquarians. Второй альбом «Like Water for Chocolate» получил хорошие отзывы критиков и коммерческий успех. Обладатель двух премий Грэмми. Также активно снимается в кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602547148612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Common
Альбом (сингл)
Like Water For Chocolate
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Time Travelin (A Tribute To Fela), Heat, Cold Blooded, Dooinit, The Light Funky For You, The Questions, Time Travelin Reprise, The 6th Sense, A Film Called (Pimp), Nag Champa (Afrodisiac For The World), Thelonius, Payback Is A Grandmother, Geto Heaven Part Two, A Song For Assata, All My Children
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Четвертый альбом Лонни Рашида Линни-мл. Альбом был прорывом для Common’а и получил платиновый статус. Лонни Рашид Линн-мл. (англ. Lonnie Rashid Lynn, Jr., 13 марта 1972), известный как Common (рус. Коммон) — актёр и рэп-исполнитель. Common дебютировал в 1992 году с альбомом «Can I Borrow a Dollarx», благодаря которому получил признание множества андеграундных рэперов в конце 90-х, после чего он присоединился к Soulquarians. Второй альбом «Like Water for Chocolate» получил хорошие отзывы критиков и коммерческий успех. Обладатель двух премий Грэмми. Также активно снимается в кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Common - Like Water For Chocolate (0602547148612) виниловая пластинка - по цене 8840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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