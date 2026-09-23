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Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 9
Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles In The Sky
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 9
  • Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642393
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797243711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles In The Sky
Трек-лист
Stuff, Paraphernalia, Black Comedy, Country Son
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stuff, Paraphernalia, Black Comedy, Country Son

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797243711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles In The Sky
Трек-лист
Stuff, Paraphernalia, Black Comedy, Country Son
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stuff, Paraphernalia, Black Comedy, Country Son
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles In The Sky (Analogue, Original Master Recording) (0821797243711) виниловая пластинка - стоимость товара 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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