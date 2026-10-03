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Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка

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Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 11
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 12
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 13
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 14
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 15
Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 11
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 12
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 13
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 14
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 15
  • Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402581
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Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка
8 840 руб.
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Коллекция Metallica
filter_none Товар входит в коллекцию Metallica

Коллекция Metallica


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753329597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Free Speech For The Dumb, It's Electric, Sabra Cadabra, Turn The Page, Die, Die My Darling, Loverman, Mercyful Fate, Astronomy, Whiskey In The Jar, Tuesday's Gone, The More I See, Helpless, The Small Hours, The Wait, Crash Course In Brain Surgery, Last Caress / Green Hell, Am I Evil?, Blitzkrieg, Breadfan, The Prince, Stone Cold Crazy, So What, Killing Time, Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late Too Late
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка

Garage Inc. — альбом группы Metallica, вышедший в 1998 году, представляющий собой сборник кавер-версий песен различных групп. В альбоме исполнены песни музыкантов разнообразных жанров, которые так или иначе повлияли на творчество группы, или же имели большое значение для участников. Сюда вошли песни первопроходцев металла, таких как Black Sabbath, Diamond Head, Blue ?yster Cult, Thin Lizzy и более роковое южное звучание Боба Сегера и Lynyrd Skynyrd. Используя песни с первого альбома Mercyfull Fate, Melissa (1983) музыканты записали попурри, которое вошло в альбом под названием Mercyful Fate. Каверы на Discharge и Misfits представили хардкор-панк составляющую. Версии песен в исполнении Metallica стали популярными, иногда более известными среди массового слушателя, чем оригиналы.



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753329597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Free Speech For The Dumb, It's Electric, Sabra Cadabra, Turn The Page, Die, Die My Darling, Loverman, Mercyful Fate, Astronomy, Whiskey In The Jar, Tuesday's Gone, The More I See, Helpless, The Small Hours, The Wait, Crash Course In Brain Surgery, Last Caress / Green Hell, Am I Evil?, Blitzkrieg, Breadfan, The Prince, Stone Cold Crazy, So What, Killing Time, Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late Too Late
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Garage Inc. — альбом группы Metallica, вышедший в 1998 году, представляющий собой сборник кавер-версий песен различных групп. В альбоме исполнены песни музыкантов разнообразных жанров, которые так или иначе повлияли на творчество группы, или же имели большое значение для участников. Сюда вошли песни первопроходцев металла, таких как Black Sabbath, Diamond Head, Blue ?yster Cult, Thin Lizzy и более роковое южное звучание Боба Сегера и Lynyrd Skynyrd. Используя песни с первого альбома Mercyfull Fate, Melissa (1983) музыканты записали попурри, которое вошло в альбом под названием Mercyful Fate. Каверы на Discharge и Misfits представили хардкор-панк составляющую. Версии песен в исполнении Metallica стали популярными, иногда более известными среди массового слушателя, чем оригиналы.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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