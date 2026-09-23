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Rihanna, Anti (0851365006950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rihanna, Anti (0851365006950) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Rihanna, Anti (0851365006950) - фото 1
Виниловая пластинка Rihanna, Anti (0851365006950) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Rihanna, Anti (0851365006950) - фото 1
  • Виниловая пластинка Rihanna, Anti (0851365006950) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626633
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna, Anti (0851365006950) виниловая пластинка

Anti - восьмой студийный альбом Рианны, вышедший в 2016 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.

Отзывы о товаре Rihanna, Anti (0851365006950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Anti - восьмой студийный альбом Рианны, вышедший в 2016 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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